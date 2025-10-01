Harmadosztályú csapat búcsúztatta a Békéscsabát a női kézilabda Magyar Kupában

A női Magyar Kupa 2. fordulójában a Szigetszentmiklós kilencgólos győzelmet aratott a szebb napokat látott Érd vendégeként. Hazai oldalon Háfra Luca és Sztranovszky Laura is hét gólt szerzett, míg a vendégeknél Horváth Alexa nyolc találatig jutott.

A nap meglepetését a harmadosztályú Orosháza szolgáltatta, amely a félidei egygólos hátrányból felállva háromgólos győzelemmel búcsúztatta a második vonalban vitézkedő Békéscsabát. Az orosházi együttesben Bedron Viktória és Patyi Anna is hét gólt szerzett, míg a viharsarkiaknál Tóth-Kovács Jázmin szerzett ugyanennyi gólt.

A férfi Magyar Kupa 3. fordulójában az Ózd nem tudta borítani a papírformát az élvonalbeli PLER ellen. Hazai oldalon Bárdos Máté öt lövésből öt gólt szerzett, míg a vendégeknél Farkas Gergő hét góllal járult hozzá a továbbjutáshoz.

A harmadik vonalban szereplő Tata egy félidőn át tartotta a lépést az élvonalban érdekelt Komló ellen, s a szünetben „csak” négygólos előnyben voltak a baranyaiak. A fordulás után viszont elhúzott az egykori bányaváros csapata, s húszgólos sikert aratott.

A játéknap élvonalbeli rangadóját Szigetszentmiklóson rendezték, ahol a hazai csapat szoros meccsen fektette a Budai Farkasokat úgy, hogy a szünetben még a vendégek vezettek három góllal. A találkozó legjobbja a Budai Farkasokat erősítő Bruno Butorac volt hat góllal.

KÉZILABDA

MAGYAR KUPA

Nők, 2. forduló

Érd–Szigetszentmiklós NKSE 29–38 (15–19)

Zengő Alföld Orosházi KA–Békéscsabai Előre NKSE 31–28 (16–17)

Férfiak, 3. forduló

ÓAM-Ózdi KC–PLER-Budapest 24–37 (8–17)

Tatai AC–Carbonex-Komló 19–39 (13–17)

Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév 26–25 (11–14)