Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: 20 magyar gól a román női bajnokságban

Vágólapra másolva!
2025.10.01. 23:02
Korsós Dorina (Fotó: Imago Images)
Címkék
Vámos Petra Metz HB Bánfai Kíra RK Celje Pénzes Mónika Molnár Korinna Rapid Bucuresti Bognár Alex Élő Beatrix Pál Tamara Saint-Amand HB DAC Korsós Dorina Lukács Péter Máthé Dominik Elverum Szita Zoltán Wisla Plock Szabó Edina CSM Slatina Fazekas Gergő Töpfner Alexandra Ilic Zoran Kácsor Gréta Albek Anna Debre Viktor
Korsós Dorina, Töpfner Alexandra, Pál Tamara és Kácsor Gréta révén húsz magyar gólt hozott a román női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapja.

A liga honlapja szerint Korsós hat és Töpfner két találata ellenére a Rapid Bucuresti 32–27-re kikapott a címvédő CSM Bucuresti-től. Pál Tamara nyolc és az Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor négy találattal zárt a CSM Slatinában, amely otthon 30–27-re kikapott a Gloria Bistritától.

Vámos Petra négy és Albek Anna egy találatával a címvédő Metz HB 40–20-ra győzött a Stella St. Maur HB otthonában a francia bajnokságban. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB 25–24-re kikapott az ES Besancon otthonában.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a címvédő Dunaszerdahely házigazdaként 36–31-re győzött a Házená Kynzvar ellen a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszában. Pénzes Mónika öt, Bánfai Kíra négy, Élő Beatrix három, Molnár Korinna két góllal vette ki részét a sikerből.

Lukács Péter egy találattal, Máthé Dominik két gólpasszal vette ki a részét az Elverum 35–31-es győzelméből a Baekkelaget Elite otthonában a Norvég Kupa negyeddöntőjében.

Fazekas Gergő öt, Szita Zoltán és Ilic Zoran egy-egy gólt lőtt a címvédő Orlen Wisla Plockban, amely otthon 37–22-re verte a Rebud Ostroviát a lengyel bajnokságban.

Bognár Alex két gólt szerzett, de csapata, az RK Celje PL 34–33-ra kikapott a Trimo Trebnje otthonában a szlovén élvonalban.

 

Vámos Petra Metz HB Bánfai Kíra RK Celje Pénzes Mónika Molnár Korinna Rapid Bucuresti Bognár Alex Élő Beatrix Pál Tamara Saint-Amand HB DAC Korsós Dorina Lukács Péter Máthé Dominik Elverum Szita Zoltán Wisla Plock Szabó Edina CSM Slatina Fazekas Gergő Töpfner Alexandra Ilic Zoran Kácsor Gréta Albek Anna Debre Viktor
Legfrissebb hírek

Kassai sikerével az élre ugrott a Dunaszerdahely

Minden más foci
4 órája

Nehéz helyzetben a DAC női kézilabdacsapata

Kézilabda
2025.09.28. 18:31

Harminchét lövés sem volt elég a DAC győzelméhez

Minden más foci
2025.09.28. 10:22

Korsós és Töpfner is négy gólt lőtt az Európa-ligában

Kézilabda
2025.09.27. 21:49

Izgalmas meccsen játszott döntetlent egymással a DAC és a Komárom

Minden más foci
2025.09.27. 17:49

Harmadik meccsét is megnyerte a Magdeburg a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.25. 22:28

Európai kézilabdaligák: Szikora csapata nyerte a „magyaros” kupameccset

Kézilabda
2025.09.24. 22:51

Harmadosztályú ellenfelet vert meg, ott van a DAC a legjobb 32 között a Szlovák Kupában

Minden más foci
2025.09.24. 18:28
Ezek is érdekelhetik