Európai kézilabdaligák: 20 magyar gól a román női bajnokságban

A liga honlapja szerint Korsós hat és Töpfner két találata ellenére a Rapid Bucuresti 32–27-re kikapott a címvédő CSM Bucuresti-től. Pál Tamara nyolc és az Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor négy találattal zárt a CSM Slatinában, amely otthon 30–27-re kikapott a Gloria Bistritától.

Vámos Petra négy és Albek Anna egy találatával a címvédő Metz HB 40–20-ra győzött a Stella St. Maur HB otthonában a francia bajnokságban. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB 25–24-re kikapott az ES Besancon otthonában.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a címvédő Dunaszerdahely házigazdaként 36–31-re győzött a Házená Kynzvar ellen a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszában. Pénzes Mónika öt, Bánfai Kíra négy, Élő Beatrix három, Molnár Korinna két góllal vette ki részét a sikerből.

Lukács Péter egy találattal, Máthé Dominik két gólpasszal vette ki a részét az Elverum 35–31-es győzelméből a Baekkelaget Elite otthonában a Norvég Kupa negyeddöntőjében.

Fazekas Gergő öt, Szita Zoltán és Ilic Zoran egy-egy gólt lőtt a címvédő Orlen Wisla Plockban, amely otthon 37–22-re verte a Rebud Ostroviát a lengyel bajnokságban.

Bognár Alex két gólt szerzett, de csapata, az RK Celje PL 34–33-ra kikapott a Trimo Trebnje otthonában a szlovén élvonalban.