Keddi sportműsor: a Győr is lejátssza első meccsét a női kézilabda NB I-ben

SZEPTEMBER 2., KEDD
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 10. szakasz, Sendaviva–Larra-Belagua, 175,3 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA
NŐI MAGYAR KUPA
1. FORDULÓ
18.30: Mohácsi TE 1888–PTE-PEAC Sipo
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
C-CSOPORT, LIMASSOL
14.00: Görögország–Bosznia-Hercegovina
17.15: Ciprus–Grúzia
20.30: Olaszország–Spanyolország
D-CSOPORT, KATOWICE
14.00: Izrael–Belgium
17.00: Izland–Szlovénia
20.30: Franciaország–Lengyelország (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1130 (Tv: Sport2)
TENISZ
US Open, New York
17.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, 3. forduló; nők, páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A telefonjuk buktatta le a sztársportolókat
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté jelentkezik
9.00: A vonalban Ballai Attila. Vida Pétert hívjuk a megújuló Rádiókabaré kapcsán
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az augusztus második felében nyert magyar olimpiai aranyak eredeti közvetítései
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal – vendég: Bardóczky Kornél
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Írországban kezdi szombaton a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezőt – interjú Hamar Istvánnal és Csábi Józseffel
15.30: Dombi Tibor, a DVSC pályaedzője nyilatkozik a csapat eddigi szerepléséről
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Göbölyös Gábor
17.00: Csodák csodája, 7. rész: Németh Miklós 1976, Montreal
17.05: Részlet az Újratöltve magazinműsor szeptember 5-i adásából, melyben az 1972-es müncheni terrortámadásra emlékeznek. Interjú Aviram Shmuleyval, izraeli
amerikai kettős állampolgár birkózóbíróval
17.20: Nemzeti sportkrónika Tóth Bélával
17.30: Beszélgetés Mayer Fruzsina válogatott jégkorongozóval
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Interjú Kovács Kálmánnal
18.30: Erik Ten Hag két hónapot élt meg a Leverkusen kispadján – a legrövidebb edzői időszakokról készül összeállítás
19.00: Majoross Gergely, a férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya érkezik a stúdióba
20.00: Ez történt a férfi kosárlabda Eb-n
20.30: Interjú Hamar Istvánnal és Csábi Józseffel a szombati Írország–Magyarország labdarúgó vb-selejtező előtt
21.00: Dombi Tibor beszél a DVSC idényrajtjáról
21.30: Napi aktualitások
22.00: Fonák és tenyeres – magazinműsor, vendég: Bardóczky Kornél
22.20: Sportvilág Tóth Bélával