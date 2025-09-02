Keddi sportműsor: a Győr is lejátssza első meccsét a női kézilabda NB I-ben

SZEPTEMBER 2., KEDD

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 10. szakasz, Sendaviva–Larra-Belagua, 175,3 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA

NŐI MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

18.30: Mohácsi TE 1888–PTE-PEAC Sipo

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

C-CSOPORT, LIMASSOL

14.00: Görögország–Bosznia-Hercegovina

17.15: Ciprus–Grúzia

20.30: Olaszország–Spanyolország

D-CSOPORT, KATOWICE

14.00: Izrael–Belgium

17.00: Izland–Szlovénia

20.30: Franciaország–Lengyelország (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1130 (Tv: Sport2)

TENISZ

US Open, New York

17.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, 3. forduló; nők, páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A telefonjuk buktatta le a sztársportolókat

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté jelentkezik

9.00: A vonalban Ballai Attila. Vida Pétert hívjuk a megújuló Rádiókabaré kapcsán

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az augusztus második felében nyert magyar olimpiai aranyak eredeti közvetítései

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal – vendég: Bardóczky Kornél

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Írországban kezdi szombaton a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezőt – interjú Hamar Istvánnal és Csábi Józseffel

15.30: Dombi Tibor, a DVSC pályaedzője nyilatkozik a csapat eddigi szerepléséről

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Göbölyös Gábor

17.00: Csodák csodája, 7. rész: Németh Miklós 1976, Montreal

17.05: Részlet az Újratöltve magazinműsor szeptember 5-i adásából, melyben az 1972-es müncheni terrortámadásra emlékeznek. Interjú Aviram Shmuleyval, izraeli

amerikai kettős állampolgár birkózóbíróval

17.20: Nemzeti sportkrónika Tóth Bélával

17.30: Beszélgetés Mayer Fruzsina válogatott jégkorongozóval

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Interjú Kovács Kálmánnal

18.30: Erik Ten Hag két hónapot élt meg a Leverkusen kispadján – a legrövidebb edzői időszakokról készül összeállítás

19.00: Majoross Gergely, a férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya érkezik a stúdióba

20.00: Ez történt a férfi kosárlabda Eb-n

20.30: Interjú Hamar Istvánnal és Csábi Józseffel a szombati Írország–Magyarország labdarúgó vb-selejtező előtt

21.00: Dombi Tibor beszél a DVSC idényrajtjáról

21.30: Napi aktualitások

22.00: Fonák és tenyeres – magazinműsor, vendég: Bardóczky Kornél

22.20: Sportvilág Tóth Bélával