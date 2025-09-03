Csütörtöki sportműsor: vb-selejtezőt játszanak a németek, a spanyolok és a hollandok is

SZEPTEMBER 4., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
A-CSOPORT
20.45: Szlovákia–Németország, Pozsony (Tv: Spíler1)
20.45: Luxemburg–Észak-Írország, Luxembourg
E-CSOPORT
18.00: Grúzia–Törökország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)
20.45: Bulgária–Spanyolország, Szófia (Tv: Spíler2)
G-CSOPORT
18.00: Litvánia–Málta, Kaunas (Tv: Spíler1)
20.45: Hollandia–Lengyelország, Rotterdam (Tv: Arena4)
J-CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Wales, Asztana
20.45: Liechtenstein–Belgium, Vaduz
AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Bissau-Guinea–Sierra Leone
D-CSOPORT
18.00: Angola–Líbia
18.00: Mauritius–Zöld-foki-szigetek
21.00: Kamerun–Eswatini (Szváziföld)
G-CSOPORT
21.00: Algéria–Botswana
H-CSOPORT
18.00: Sao Tomé és Príncipe–Egyenlítői-Guinea
21.00: Tunézia–Libéria
I-CSOPORT
15.00: Csád–Ghána
18.00: Madagaszkár–Közép-afrikai Köztársaság
21.00: Mali–Comore-szigetek
DÉL-AMERIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
17. FORDULÓ
Péntek, 1.30: Uruguay–Peru, Montevideo
Péntek, 1.30: Kolumbia–Bolívia, Barranquilla
Péntek, 1.30: Paraguay–Ecuador, Asunción
Péntek, 1.30: Argentína–Venezuela, Buenos Aires
Péntek, 2.30: Brazília–Chile, Rio de Janeiro
CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
3. KÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
23.30: Suriname–Panama
Péntek 4.00: Guatemala–Salvador
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Norvégia–Finnország (Tv: Arena4)
U19-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, ZENTA
16.30: Magyarország–Portugália
FUTSAL
NB I, férfiak, 4. forduló
18.00: DEAC–Veszprém
18.00: Nyíregyháza–H.O.P.E. Futsal
18.30: Nyírbátor–Berettyóújfalu
18.30: Kecskemét–Aramis SE
20.45: Újpest–Magyar Futsal Akadémia
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
CHL, CSOPORTKÖR
18.30: Sparta Praha (cseh)–Lulea (svéd) (Tv: Sport2)
KAJAK-KENU
Maraton világbajnokság, Győr
Rövidkörös versenyek (3.6 km)
8.30: előfutamok
15.30: döntők
Paraszakág
13.45: döntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
14.45: 12. szakasz, Laredo–Los Corrales de Buelna, 144.9 km (Tv: Eurosport1)
Pálya országos bajnokság
Kőbányai BringAréna
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Carbonex-Komló–NEKA
FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: VfL Gummersbach–MT Melsungen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
C-CSOPORT, LIMASSOL
14.00: Bosznia-Hercegovina–Grúzia
17.15: Olaszország–Cirpus
20.30: Spanyolország–Görögország (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT, KATOWICE
14.00: Franciaország–Izland
17.00: Izrael–Szlovénia
20.30: Belgium–Lengyelország
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1132 (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool, 1. nap
12.00 és 19.00: selejtezők
RÖPLABDA
Női világbajnokság, Thaiföld
Negyeddöntő
12.00: Brazília–Franciaország
15.30: Egyesült Államok–Törökország
STRANDRÖPLABDA
ProTour Futures-verseny, Budapest Garden
8.30: selejtező
TENISZ
US Open, New York
18.00: férfiak, páros, elődöntő
Péntek, 1.00: női egyes, elődöntő (Tv: Eurosport1)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Risztov Éva, Marosán György
Szerkesztő: Monoki Kálmán
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Öttusa-vb-t rendez Magyarország: a stúdióban Balogh Gábor, a szövetség elnöke
8.00: Írország–Magyarország vb-selejtező előtt, a telefonnál Bánfi János korábbi válogatott labdarúgó
9.00: Pálinger Katalint, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnökét hívjuk
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: labdarúgó-válogatottunk története az amszterdami 1–8-tól napjainkig
12.00: Bajnokok. Vendég Mészáros Lajos, korábbi kosárlabda szövetségi kapitány
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20, kézilabda-magazin
14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika
14.35: Svédcsavar
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Triatlon, vendég az Eb-ezüstérmes Bicsák Bence
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Martí Zoltán, Székely Dávid
17.00: Csodák Csodája, 8. rész. Nemzetközi agár- és lóversenyhétvége az idén 100 éves Kincsem Parkban
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Sorsolás után az ökölvívó-vb-n Urr Anita az Európai Paralimpiai Bizottság elnökségi tagja maradt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Vendégünk Bogdán Ádám, a téma a magyar válogatott következő világbajnoki selejtezője
19.00: Vendégünk Vereczkey Lajos és Ziegenhám Medárd: kialakult a Hungarian Darts Trophy mezőnye
20.00: Felvezetjük a női kézilabda BL mérkőzéseit
21.00: Interjú Adorján Krisztiánnál
22.00: Zárul a magyar átigazolási piac
22.30: Sportvilág