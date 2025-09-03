Csütörtöki sportműsor: vb-selejtezőt játszanak a németek, a spanyolok és a hollandok is

SZEPTEMBER 4., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

A-CSOPORT

20.45: Szlovákia–Németország, Pozsony (Tv: Spíler1)

20.45: Luxemburg–Észak-Írország, Luxembourg

E-CSOPORT

18.00: Grúzia–Törökország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)

20.45: Bulgária–Spanyolország, Szófia (Tv: Spíler2)

G-CSOPORT

18.00: Litvánia–Málta, Kaunas (Tv: Spíler1)

20.45: Hollandia–Lengyelország, Rotterdam (Tv: Arena4)

J-CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Wales, Asztana

20.45: Liechtenstein–Belgium, Vaduz

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Bissau-Guinea–Sierra Leone

D-CSOPORT

18.00: Angola–Líbia

18.00: Mauritius–Zöld-foki-szigetek

21.00: Kamerun–Eswatini (Szváziföld)

G-CSOPORT

21.00: Algéria–Botswana

H-CSOPORT

18.00: Sao Tomé és Príncipe–Egyenlítői-Guinea

21.00: Tunézia–Libéria

I-CSOPORT

15.00: Csád–Ghána

18.00: Madagaszkár–Közép-afrikai Köztársaság

21.00: Mali–Comore-szigetek

DÉL-AMERIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

17. FORDULÓ

Péntek, 1.30: Uruguay–Peru, Montevideo

Péntek, 1.30: Kolumbia–Bolívia, Barranquilla

Péntek, 1.30: Paraguay–Ecuador, Asunción

Péntek, 1.30: Argentína–Venezuela, Buenos Aires

Péntek, 2.30: Brazília–Chile, Rio de Janeiro

CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

3. KÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

23.30: Suriname–Panama

Péntek 4.00: Guatemala–Salvador

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Norvégia–Finnország (Tv: Arena4)

U19-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, ZENTA

16.30: Magyarország–Portugália

FUTSAL

NB I, férfiak, 4. forduló

18.00: DEAC–Veszprém

18.00: Nyíregyháza–H.O.P.E. Futsal

18.30: Nyírbátor–Berettyóújfalu

18.30: Kecskemét–Aramis SE

20.45: Újpest–Magyar Futsal Akadémia

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

CHL, CSOPORTKÖR

18.30: Sparta Praha (cseh)–Lulea (svéd) (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

Maraton világbajnokság, Győr

Rövidkörös versenyek (3.6 km)

8.30: előfutamok

15.30: döntők

Paraszakág

13.45: döntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

14.45: 12. szakasz, Laredo–Los Corrales de Buelna, 144.9 km (Tv: Eurosport1)

Pálya országos bajnokság

Kőbányai BringAréna

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Carbonex-Komló–NEKA

FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: VfL Gummersbach–MT Melsungen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

C-CSOPORT, LIMASSOL

14.00: Bosznia-Hercegovina–Grúzia

17.15: Olaszország–Cirpus

20.30: Spanyolország–Görögország (Tv: M4 Sport)

D-CSOPORT, KATOWICE

14.00: Franciaország–Izland

17.00: Izrael–Szlovénia

20.30: Belgium–Lengyelország

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1132 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool, 1. nap

12.00 és 19.00: selejtezők

RÖPLABDA

Női világbajnokság, Thaiföld

Negyeddöntő

12.00: Brazília–Franciaország

15.30: Egyesült Államok–Törökország

STRANDRÖPLABDA

ProTour Futures-verseny, Budapest Garden

8.30: selejtező

TENISZ

US Open, New York

18.00: férfiak, páros, elődöntő

Péntek, 1.00: női egyes, elődöntő (Tv: Eurosport1)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Risztov Éva, Marosán György

Szerkesztő: Monoki Kálmán

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Öttusa-vb-t rendez Magyarország: a stúdióban Balogh Gábor, a szövetség elnöke

8.00: Írország–Magyarország vb-selejtező előtt, a telefonnál Bánfi János korábbi válogatott labdarúgó

9.00: Pálinger Katalint, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnökét hívjuk

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: labdarúgó-válogatottunk története az amszterdami 1–8-tól napjainkig

12.00: Bajnokok. Vendég Mészáros Lajos, korábbi kosárlabda szövetségi kapitány

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20, kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Svédcsavar

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Triatlon, vendég az Eb-ezüstérmes Bicsák Bence

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Martí Zoltán, Székely Dávid

17.00: Csodák Csodája, 8. rész. Nemzetközi agár- és lóversenyhétvége az idén 100 éves Kincsem Parkban

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Sorsolás után az ökölvívó-vb-n Urr Anita az Európai Paralimpiai Bizottság elnökségi tagja maradt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Vendégünk Bogdán Ádám, a téma a magyar válogatott következő világbajnoki selejtezője

19.00: Vendégünk Vereczkey Lajos és Ziegenhám Medárd: kialakult a Hungarian Darts Trophy mezőnye

20.00: Felvezetjük a női kézilabda BL mérkőzéseit

21.00: Interjú Adorján Krisztiánnál

22.00: Zárul a magyar átigazolási piac

22.30: Sportvilág