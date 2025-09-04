A fiatalok menedzselése szűkített a vb-csapat létszámán

– Harminc súlycsoportból tizennégyben lesz magyar érdekeltség a világbajnokságon. Ez viszonylag szűk csapatnak nevezhető.

– Zágráb után egy hónappal rendezik meg az U23-as világbajnokságot, s noha vannak olyan versenyzőink, akik mindkét eseményen érdekelve lehetnének, esetükben úgy döntöttünk, egyelőre inkább az utánpótláskorúak között bizonyítsanak. Ezt a fejlődésük érdekében tesszük, tudatosan szeretnénk őket beépíteni a felnőttmezőnybe. Sérültünk is van, a kétszeres Eb-bronzérmes Nagy Bernadett még nem épült fel teljesen, emiatt ő szintén kihagyja a zágrábi világbajnokságot.

– Szabadfogásban négyen képviselik színeinket, a világbajnok Muszukajev Iszmailt továbbra is eredeti súlycsoportjához képest eggyel feljebb, hetven kilóban nevezték. Miért?

– Az az álláspontunk, hogy hatvanöt kilóban kellene versenyeznie, de ezt az évet hetvenben szerette volna végigcsinálni. Ezzel szemben van fenntartásunk, de elfogadtuk a döntését. Ami a többieket illeti: nehézsúlyban az Eb-ezüstérmes Bajcajev Vlagyiszlavot neveztük, ebben a kategóriában hosszú távon Korcsog Milánnal és Gellén Milánnal számolhatunk, előbbi most kezd visszatérni, több sérülésen van túl, utóbbinak még sok tapasztalatra van szüksége. A hetvennégy kilogrammos Kuramagomedov Murad és a kilencvenhét kilós Végh Richárd esetében sem volt kérdés a vb-indulás.

– Női válogatottunk is négy birkózót számlál. Miként alakult ki a csapat?

– Női szakágunk nagyon sikeres az utánpótlásban, a mostani U20-as vb erre kicsit rácáfol, egy bronzérmet szereztünk, ám összességében kijelenthető, hogy jönnek fel a fiatalok. Egyelőre azonban nem szeretnénk őket versenyeztetni a legmagasabb szinten, vagy korán nagy elvárást támasztani velük szemben. Fokozatosan építjük fel őket, s ha már úgy látjuk, bevethetők, be is vetjük őket. A cél az, hogy a Los Angeles-i vagy a brisbane-i olimpiára már teljesen készek legyenek. A zágrábi indulóink, Bognár Erika, Dollák Tamara, Szabados Noémi és Szabó Nikolett egyaránt rutinosnak nevezhetők, kíváncsian várjuk, mire lesznek képesek.

– Mi a helyzet a hattagú kötöttfogású küldöttségünkkel?

– Az alsóbb súlycsoportokban nincs felnőttszinten bevethető sportolónk, reméljük, ez hamarosan megváltozik, vannak ígéretes fiataljaink. Hetvenkét kilótól indul a csapatunk, onnantól végig olyan emberek képviselik színeinket, akik szereztek már érmet világversenyen. A viszonylag alacsony létszám ellenére bízom a jó szereplésben, minimum egy érem benne van a csapatban, de több is lehet belőle.

– Akadtak olyan súlycsoportjaink, amelyekben nagy csata alakult ki a címeres mezért, így hetvenhét, nyolcvankét és nyolcvanhét kilo­grammban. Miként döntöttek ezekben a kategóriákban?

– Hetvenhét kilóban két hetvenkét kilós Európa-bajnok, Fritsch Róbert és Lévai Levente küzdött meg egymással, előbbi a válogatóversenyeken jobban szerepelt, így ő indul. Nyolcvankét kilogrammban Lévai Zoltán szoros meccsen verte meg a Magyar Nagydíjon Szilvássy Eriket, utóbbi már bizonyított ebben a súlycsoportban, a legutóbbi vb-n és Eb-n ezüstérmet szerzett. Így a végső döntést a Német Nagydíjra hagytuk, ezen Zoltán nem indult el, Erik viszont megnyerte. Eggyel feljebb Lévai Tamás, Losonczi Dávid és Takács István viaskodott, elég hamar kettőre szűkült a lehetséges válogatottak száma, s noha a Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen Tamás is jól szerepelt, Dávid mellett döntöttünk, aki bizonyította, hogy ő a legstabilabb ebben a súlycsoportban. Arról nem is beszélve, hogy a regnáló vb- és Eb-győztesről van szó.

A zágrábi világbajnokság jövő szombaton a szabadfogásúak küzdelmeivel kezdődik és szeptember 21-ig tart. A hölgyek hétfőn, a kötöttfogásúak csütörtökön mutatkozhatnak be az Arena Zagrebben. a menetrend

BIRKÓZÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

A magyar válogatott

Kötöttfogás. 72 kg: Váncza István (FTC), 77 kg: Fritsch Róbert (Csepel TC), 82 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC), 87 kg: Losonczi Dávid (ESMTK), 97 kg: Szőke Alex (ESMTK), 130 kg: Vitek Dárius (BHSE)

Szabadfogás. 70 kg: Muszukajev Iszmail (FTC), 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 97 kg: Végh Richárd (Érd), 130 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel TC)

Női birkózás. 57 kg: Dollák Tamara (Újpest), 59 kg: Bognár Erika (Vasas), 62 kg: Szabó Nikolett (Baja), 68 kg: Szabados Noémi (FTC)