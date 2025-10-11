Olvasóink nagy részénél a csatár nem kérdés – így küldenék pályára a válogatottat

Olvasóink szavazati alapján ezt a kezdőcsapatot küldhetnénk pályára az örmények elleni vb-selejtezőn: Tóth Balázs (3544 szavazat, 86.2% százalék) – Loic Nego (2973, 72.4%), Willi Orbán (4022, 97.9%), Szalai Attila (2209, 53.8%) – Bolla Bendegúz (2575, 62.7%), Schäfer András (3205, 78%), Tóth Alex (3206, 78%), Kerkez Milos (3759, 91.5%) – Szoboszlai Dominik (4005, 97.5%), Nagy Zsolt (2391, 58.2%) – Gruber Zsombor (2455, 59.7%).

A szavazatok alapján a kapuskérdés nem okozott fejtörést a voksolóknak, ugyanis Tóth Balázs a szavazatok 86 százalékával került be olvasóink csapatába. A védelemből ezúttal is kiemelkedett Willi Orbán, aki az egész csapatból a legtöbben szavaztak, még Szoboszlainál is többen, 4022-en. A jobb oldalon szóba jöhető védők közül messze Loic Nego és Bolla Bendegúz kapta a legtöbb szavazatot (Marco Rossi is rájuk voksolt az előző két vb-selejtezőn), viszont a bal oldal már nem ilyen egyértelmű, ahogy a középpálya sem.

Bár sok kritikát kapott az első két meccs után, bal oldali szárnyvédőként Kerkez Milos helye továbbra is megkérdőjelezhetetlen, a 4109 szavazó 91.5 százaléka őt is beválasztotta csapatába. A szóba jöhető bal oldali belső védők közül Szalai Attila több mint hatszáz szavazattal megelőzte Dárdai Márton, és az összes lehetséges belső védő (Negót is ide számolva) közül is 3. lett, így bekerült olvasóink csapatába. Bár hozzá kell tenni, hogy a végül kimaradó középpályások közül, a szeptemberben kimondottan jó teljesítményt nyújtó Callum Styles (2291) valamivel több szavazatot kapott, mint Szalai, de a posztján szóba jöhető játékosok közül a sérülés után visszatérő Schäfer András (3205) és Tóth Alex (3206) is megelőzte, ahogy Nagy Zsolt (2391) is, aki jó eséllyel Sallai Roland helyén játszhat, Szoboszlai Dominik (4005) mellett. Legelöl, a Sallaihoz hasomlóan eltiltott Varga Barnabás helyén pedig a Vargához hasonlóan ferencvárosi Gruber Zsombor (2455) játszana olvasóinknál, aki több mint ezer szavazattal előzte meg a Paks centerét, Tóth Barnát (1453), a szavazatok csaknem hatvan százalékát begyűjtve.

A SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland* (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás* (Ferencvárosi TC)

*Az örmények ellen eltiltás miatt nem szerepelhet.

AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)

Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (NK Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alaskert)

Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)

Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n