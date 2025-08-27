Csütörtöki sportműsor: Rapid–ETO az őszi kupaszereplésért; sorsolnak a Bajnokok Ligájában

AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

18.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

17.00: KuPS (finn)–FC Midtjylland (dán)

Az első mérkőzésen: 0–4

18.30: Sigma Olomouc (cseh)–Malmö (svéd)

Az első mérkőzésen: 0–3

19.00: Samsunspor (török)–Panathinaikosz (görög)

Az első mérkőzésen: 1–2

19.30: Ludogorec (bolgár)–Skëndija (északmacedón)

Az első mérkőzésen: 1–2

19.30: PAOK (görög)–Rijeka (horvát)

Az első mérkőzésen: 0–1

20.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

Az első mérkőzésen: 1–3

20.00: Genk (belga)–Lech Poznan (lengyel)

Az első mérkőzésen: 5–1

20.00: Utrecht (holland)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)

Az első mérkőzésen: 2–0

20.00: Young Boys (svájci)–Slovan Bratislava (szlovák)

Az első mérkőzésen: 1–0

20.30: FCSB (román)–Aberdeen (skót)

Az első mérkőzésen: 2–2

21.00: Braga (portugál)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

Az első mérkőzésen: 4–0

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

BAJNOKI ÁG

18.00: Noa (örmény)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

Az első mérkőzésen: 4–1

19.00: RFS (lett)–Hamrun Spartans (máltai)

Az első mérkőzésen: 0–1

20.00: Differdange (luxemburgi)–Drita (koszovói)

Az első mérkőzésen: 1–2

20.45: Linfield (északír)–Shelbourne (ír)

Az első mérkőzésen: 1–3

21.00: Virtus (San Marinó-i)–Breidablik (izlandi)

Az első mérkőzésen: 1–2

FŐÁG

19.00: SK Rapid (osztrák)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 1–2

18.00: Fredrikstad (norvég)–Crystal Palace (angol)

Az első mérkőzésen: 0–1

18.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–Wolfsberger AC (osztrák)

Az első mérkőzésen: 1–2

19.00: Besiktas (török)–Lausanne (svájci)

Az első mérkőzésen: 1–1

19.30: AZ (holland)–Levszki Szófia (bolgár)

Az első mérkőzésen: 2–0

19.30: CFR Cluj (romániai)–Häcken (svéd)

Az első mérkőzésen: 2–7

19.30: Universitatea Craiova (román)–Istanbul Basaksehir (török)

Az első mérkőzésen: 2–1

20.00: AEK Athén (görög)–Anderlecht (belga)

Az első mérkőzésen: 1–1

20.00: Arda (bolgár)–Raków (lengyel)

Az első mérkőzésen: 0–1

20.00: Bröndby (dán)–Strasbourg (francia)

Az első mérkőzésen: 0–0

20.00: Fiorentina (olasz)–Polisszja Zsitomir (ukrán)

Az első mérkőzésen: 3–0

20.00: Baník Ostrava (cseh)–Celje (szlovén)

Az első mérkőzésen: 0–1

20.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Nyeman Grodno (fehérorosz)

Az első mérkőzésen: 1–0

20.45: Dinamo Tirana (albán)–Jagiellonia (lengyel)

Az első mérkőzésen: 0–3

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Hibernian (skót)

Az első mérkőzésen: 2–1

21.00: Mainz (német)–Rosenborg (norvég)

Az első mérkőzésen: 1–2

21.00: Servette (svájci)–Sahtar Doneck (ukrán)

Az első mérkőzésen: 1–1

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Santa Clara (portugál)

Az első mérkőzésen: 2–1

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

19.00: Gyémánt Liga-sorozat, Zürich (Tv: Duna World)

BASEBALL

MLB

19.00: Baltimore Orioles–Boston Red Sox (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

Felkészülési mérkőzés, Velké Meziríci

17.30: Dukla Jihlava (cseh)–BJAHC

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

14.45: 6. szakasz (Olot–Andorra, 170.3 km, hegyi befutó) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

C-CSOPORT, LIMASSOL

14.00: Grúzia–Spanyolország

17.15: Bosznia-Hercegovina–Ciprus

20.30: Görögország–Olaszország

D-CSOPORT, KATOWICE

14.00: Izrael–Izland

17.00: Belgium–Franciaország

20.30: Szlovénia–Lengyelország

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1128 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Kaunas

10.00: férfi elődöntő

16.00: nők, elődöntő, rangsoroló vívás

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

Benne: Bondár Anna–Maria Szakkari (görög)

TOLLASLABDA

Világbajnokság, Párizs

9.30: 3. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. NS-lapszemle

7.00: Ki kapja az Aranylabdát?

8.00: NS-jegyzet. A vonalban Korsós György

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi események

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 2025 nyarán történt, 4/3: öttusa Eb, úszó-vb és világjátékok

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.35: Lépd át a lehetetlent!

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Lovassport, vendég: Hölle Martin világbajnok fogathajtó

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kovács Erika, L. Pap István, Martí Zoltán

17.00: Formula–1, Holland Nagydíj előtt Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, Qarabag–FTC BL-rájátszás után Borsos Lászlóval és Wukovics Lászlóval

Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Az ETO FC–Rapid Kl-párharc első mérkőzésére tekintünk vissza

18.40: Stúdiós felvezetés Wukovics Lászlóval a Rapid–ETO FC Kl-rájátszás visszavágója előtt

19.00: Közvetítés a Rapid–ETO FC Konferencialiga-rájátszás visszavágójáról, kommentátor: Regős László Pál, szakértő: Wukovics László

21.00: A Ferencváros útja a főtábláig

21.30: Meglepetéscsapatok a BL, az El és a Kl főtábláján

22.00: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel