Csütörtöki sportműsor: Rapid–ETO az őszi kupaszereplésért; sorsolnak a Bajnokok Ligájában

AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
18.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
17.00: KuPS (finn)–FC Midtjylland (dán)
Az első mérkőzésen: 0–4
18.30: Sigma Olomouc (cseh)–Malmö (svéd)
Az első mérkőzésen: 0–3
19.00: Samsunspor (török)–Panathinaikosz (görög)
Az első mérkőzésen: 1–2
19.30: Ludogorec (bolgár)–Skëndija (északmacedón)
Az első mérkőzésen: 1–2
19.30: PAOK (görög)–Rijeka (horvát)
Az első mérkőzésen: 0–1
20.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
Az első mérkőzésen: 1–3
20.00: Genk (belga)–Lech Poznan (lengyel)
Az első mérkőzésen: 5–1
20.00: Utrecht (holland)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)
Az első mérkőzésen: 2–0
20.00: Young Boys (svájci)–Slovan Bratislava (szlovák)
Az első mérkőzésen: 1–0
20.30: FCSB (román)–Aberdeen (skót)
Az első mérkőzésen: 2–2
21.00: Braga (portugál)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
Az első mérkőzésen: 4–0
KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
BAJNOKI ÁG
18.00: Noa (örmény)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
Az első mérkőzésen: 4–1
19.00: RFS (lett)–Hamrun Spartans (máltai)
Az első mérkőzésen: 0–1
20.00: Differdange (luxemburgi)–Drita (koszovói)
Az első mérkőzésen: 1–2
20.45: Linfield (északír)–Shelbourne (ír)
Az első mérkőzésen: 1–3
21.00: Virtus (San Marinó-i)–Breidablik (izlandi)
Az első mérkőzésen: 1–2
FŐÁG
19.00: SK Rapid (osztrák)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 1–2
18.00: Fredrikstad (norvég)–Crystal Palace (angol)
Az első mérkőzésen: 0–1
18.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–Wolfsberger AC (osztrák)
Az első mérkőzésen: 1–2
19.00: Besiktas (török)–Lausanne (svájci)
Az első mérkőzésen: 1–1
19.30: AZ (holland)–Levszki Szófia (bolgár)
Az első mérkőzésen: 2–0
19.30: CFR Cluj (romániai)–Häcken (svéd)
Az első mérkőzésen: 2–7
19.30: Universitatea Craiova (román)–Istanbul Basaksehir (török)
Az első mérkőzésen: 2–1
20.00: AEK Athén (görög)–Anderlecht (belga)
Az első mérkőzésen: 1–1
20.00: Arda (bolgár)–Raków (lengyel)
Az első mérkőzésen: 0–1
20.00: Bröndby (dán)–Strasbourg (francia)
Az első mérkőzésen: 0–0
20.00: Fiorentina (olasz)–Polisszja Zsitomir (ukrán)
Az első mérkőzésen: 3–0
20.00: Baník Ostrava (cseh)–Celje (szlovén)
Az első mérkőzésen: 0–1
20.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Nyeman Grodno (fehérorosz)
Az első mérkőzésen: 1–0
20.45: Dinamo Tirana (albán)–Jagiellonia (lengyel)
Az első mérkőzésen: 0–3
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Hibernian (skót)
Az első mérkőzésen: 2–1
21.00: Mainz (német)–Rosenborg (norvég)
Az első mérkőzésen: 1–2
21.00: Servette (svájci)–Sahtar Doneck (ukrán)
Az első mérkőzésen: 1–1
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Santa Clara (portugál)
Az első mérkőzésen: 2–1
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
19.00: Gyémánt Liga-sorozat, Zürich (Tv: Duna World)
BASEBALL
MLB
19.00: Baltimore Orioles–Boston Red Sox (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
Felkészülési mérkőzés, Velké Meziríci
17.30: Dukla Jihlava (cseh)–BJAHC
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
14.45: 6. szakasz (Olot–Andorra, 170.3 km, hegyi befutó) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B.Braun Gyöngyös
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
C-CSOPORT, LIMASSOL
14.00: Grúzia–Spanyolország
17.15: Bosznia-Hercegovina–Ciprus
20.30: Görögország–Olaszország
D-CSOPORT, KATOWICE
14.00: Izrael–Izland
17.00: Belgium–Franciaország
20.30: Szlovénia–Lengyelország
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1128 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
Világbajnokság, Kaunas
10.00: férfi elődöntő
16.00: nők, elődöntő, rangsoroló vívás
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
Benne: Bondár Anna–Maria Szakkari (görög)
TOLLASLABDA
Világbajnokság, Párizs
9.30: 3. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. NS-lapszemle
7.00: Ki kapja az Aranylabdát?
8.00: NS-jegyzet. A vonalban Korsós György
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi események
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 2025 nyarán történt, 4/3: öttusa Eb, úszó-vb és világjátékok
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.35: Lépd át a lehetetlent!
Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Lovassport, vendég: Hölle Martin világbajnok fogathajtó
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kovács Erika, L. Pap István, Martí Zoltán
17.00: Formula–1, Holland Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, Qarabag–FTC BL-rájátszás után Borsos Lászlóval és Wukovics Lászlóval
Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Az ETO FC–Rapid Kl-párharc első mérkőzésére tekintünk vissza
18.40: Stúdiós felvezetés Wukovics Lászlóval a Rapid–ETO FC Kl-rájátszás visszavágója előtt
19.00: Közvetítés a Rapid–ETO FC Konferencialiga-rájátszás visszavágójáról, kommentátor: Regős László Pál, szakértő: Wukovics László
21.00: A Ferencváros útja a főtábláig
21.30: Meglepetéscsapatok a BL, az El és a Kl főtábláján
22.00: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel