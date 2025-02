Hétfői sportműsor: képernyőn a Chelsea, a Girona és Sallai Roland csapata is

Az angol, az olasz és a spanyol labdarúgó-bajnokság élvonalában is lesz mérkőzés hétfő este, sőt portugál és török meccset is láthatunk – képernyőre kerül Sallai Roland csapata, a Galatasaray is. Férfi futsalválogatottunk Lettországban játszik felkészülési találkozót. Íme, a kiemelt hétfői sportprogram!

FEBRUÁR 3., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

21.00: Chelsea–West Ham United (Tv: Match4) OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Arena4) SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

21.00: Girona–Las Palmas (Tv: Spíler2) PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

20. FORDULÓ

21.45: Rio Ave–FC Porto (Tv: Sport1) TÖRÖK SÜPER LIG

22. FORDULÓ

18.00: Gaziantep–Galatasaray (Tv: Sport1) FUTSAL

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Lettország–Magyarország, Salaspils TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK JÉGKORONG

SVÁJCI BAJNOKSÁG

19.45: Lugano–Zürich Lions (Tv: Sport2) LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1018 (Tv: Sport2) TENISZ

ATP 500-as torna, Dallas

19.00: egyes, 1. forduló

ATP 500-as torna, Rotterdam

11.00: egyes, 1. forduló

WTA 500-as torna, Abu-Dzabi

10.00: egyes, 1. forduló

WTA 250-es torna, Kolozsvár

10.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Elbert Gábor

8.00: Vendégünk Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – az elmúlt hét legemlékezetesebb sportközvetítései és a Kenderesi Tamással készült stúdióbeszélgetés

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Cseh László négyszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok úszó

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, Szöllősi György, L. Pap István

17.00: A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának összefoglalója. Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra – az aktuális futballhírek elemzése, vendég: Simon Zoltán, Wukovics László

19.00: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár reggeli interjúja

20.00: Kézilabdaóra: világbajnoki elemzés, bevezetik a videobírót a hazai bajnokságban

21.00: Hétvégi visszatekintő: tenisz Davis-kupa, jégkorong Magyar Kupa

22.30: Sportvilág