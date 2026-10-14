Nemzeti Sportrádió

Potyognak a gólok Angliában, gálázik a Villa és a PSG is – BL-eredménykövető

M. B.M. B.
2026.10.14. 20:55
Pep Guardiola itt még nem tudta, hogy két gólt kap korábbi csapata (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Betis Bodö/Glimt Bajnokok Ligája Fenerbahce Real Madrid Roma Porto VfB Stuttgart FC Porto AEK Athén Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Aston Villa Slovan Bratislava Sahtar Doneck Manchester City AS Roma
Nem kevesebb, mint hét mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában szerdán este. Kövessék a mérkőzések állását élő eredménykövetőnkkel!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Feyenoord (holland)–Como (olasz) 3–2  (Zechiel 20., Hadzs Mussza 52., R. Sánchez 82. – öngól, ill. A. Diao 18., Duvikasz 90+3.)
Linzer ASK (osztrák)–Liverpool (angol) 3–6 (Ljubicic 63., Flecker 74., 78., ill. R. Araújo 22., Barcola 24., 37., 66., J. Frimpong 51., Koumas 72.)
Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 1–1 (De Roon 20., ill. Mbappé 25.)
Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) 3–0 (Manzambi 12., N. Jackson 31., 39.)
Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) 1–1 (Pedrinho 34., ill. Majer 28.)
Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) 0–0
Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–3 (Doué 13., Dembélé 15., Vitinha 32.)
Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) 0–0
Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) 0–1 (Undav 29.)

 

Real Betis Bodö/Glimt Bajnokok Ligája Fenerbahce Real Madrid Roma Porto VfB Stuttgart FC Porto AEK Athén Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Aston Villa Slovan Bratislava Sahtar Doneck Manchester City AS Roma
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