Hibátlan maradt, és továbbjutott a Magdeburg, egy góllal nyert az Aalborg a férfi kézi BL-ben
A Magdeburg győzelme nem volt sima, az első félidőben a Kielce diktálta a tempót. Végig a lengyelek vezettek, és a félidőben 14–13 volt oda. A második 30 perc során a németek játéka nagyot javult, gyorsan átvették vezetést, és Gísli Kristjánnson (6 gól), Matthias Musche (5 gól), Lukas Mertens (5 gól), valamint a kapuban 39 százalékkal védő Matej Mandic vezérletével 30–27-re megnyerték a találkozót.
A Celjében 11 góllal nyerő PSG, valamint a Magdeburg és az Aalborg már bebiztosította továbbjutását a csoportból.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
B-CSOPORT
20.45: HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német)
20.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HC Vardar (északmacedón)
C-CSOPORT
Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát) 34–33 (19–15)
Ld: Arnoldsen, T. Nielsen és Knorr 6-6, ill. Bialiauski és Glavas 7-7
RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia) 30–41 (14–22)
Ld: Anzic 9, Milicevic 6, ill. Syprzak 9, Prandi 8
F-CSOPORT
SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel) 30–27 (13–14)
Ld: Kristjánsson 6, Musche és Mertens 5-5, ill. Nahi 7
Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci) 28–36 (13–16)
Ld: Jeppsson 9, Aalberg 4, ill. J. Müller 12, Bilyk 4
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Partizan Beograd (szerb) 38–28 (18–15)