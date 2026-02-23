NB I: MTK Budapest–Ferencvárosi TC

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bogár

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Valamennyi tétmeccset figyelembe véve eddig 282 örökrangadót játszott egymással az MTK és az FTC. A klubok nyilvántartása szerint most a 230. bajnoki találkozójuk jön, bár a különböző adatbázisokban más-más adatok szerepelnek. Az eltérés oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A 229 élvonalbeli összecsapásukból 79-et nyertek meg a kék-fehérek, 54 döntetlen és 96 ferencvárosi siker mellett.

♦ Az MTK legutóbb csaknem 4 éve, 2022 májusában, a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöld-fehéreket (3–0). A meccs különlegessége az volt, hogy miközben a kék-fehérek akkor a bennmaradásért küzdöttek, a ferencvárosiak már biztos bajnokként léptek pályára. Azóta az NB I-es csatáikon 6 ferencvárosi siker és 2 döntetlen született, utóbbi kettő 2025-ben. November 1-jén a Groupama Arénában 4–1-re győzött a Ferencváros.

♦ Tavaly áprilisban a Mol Magyar Kupa elődöntőjében is összecsaptak, akkor az FTC hazai pályán 3–1-re diadalmaskodott.

♦ A két együttes bajnoki párharcának 11 helyszíne volt, és bár a Hungária körúton az előző 5 alkalomból 4-szer a zöld-fehérek nyertek (1–6, 1–2, 1–3, 2–3, majd 1–1), összesítésben a mérleg nyelve – minimális különbséggel – még mindig az MTK felé billen: 77 találkozón 28 győzelem, 22 iksz, 27 vereség. Az FTC legutóbb 2014 márciusában kapott ki, még a régi Hidegkuti Nándor Stadionban (2–3), az új létesítményben viszont még veretlen a kék-fehérekkel szemben (7 győzelem, 4 iksz).

♦ A kék-fehérek pályaválasztóként mostanáig utoljára több mint 9 éve, 2016 szeptemberében, Dunaújvárosban győzték le az FTC-t (2–1), a mindent eldöntő gólt akkor és a már említett 3–2-es budapesti találkozón is Torghelle Sándor szerezte.

♦ A MTK legutóbb kétgólos hátrányból mentette döntetlenre a Puskás Akadémia elleni mérkőzését (2–2), de így is 3 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 2 vereség) és már csak 2 pont az előnye a kiesésre álló, 11. Diósgyőrrel szemben.

♦ A Ferencváros az előző 13 bajnokiján egyszer sem ikszelt (8 diadal, 5 vereség). Legutóbb vezetésről, több mint 60 percet emberhátrányban játszva maradt alul a ZTE-vel szemben (1–3), így a tavaszi bajnoki mérlege csak 50 százalékos (2 győzelem, 2 vereség), ráadásul csütörtökön az Európa-liga rájátszásában is veszített a bolgár Ludogorec otthonában (1–2).

♦ Vendéglátóként a kék-fehérek szerezték a mezőnyben a legtöbb gólt (29), de egálban a legtöbbet is kapták (21), a hazai mérlegük 5–2–4, viszont az előző 3 otthoni bajnokijukon csupán 1 pontot kapartak össze.

♦ Az FTC több mint egyéves idegenbeli veretlenségi szériája szakadt meg a múlt héten Zalaegerszegen, hiszen előtte legutóbb 2025. február 9-én, Felcsúton kapott ki (0–1). A házon kívüli mutatója 8–2–1, amellyel továbbra is a vendégtabella élén áll.

♦ A zöld-fehérek bajnoki mérkőzésen vendégként, fővárosi pályán legutóbb lassan 7 éve, 2019. április 27-én, a Bp. Honvédtól szenvedtek vereséget (2–3), de úgy, hogy akkor már biztos aranyérmesként léptek pályára. Azt a mérkőzést a Bozsik Aréna építése miatt épp az Új Hidegkuti Nándor Stadionban játszották.

♦ A MTK-ból 5 sárga lapja miatt Kata Mihály, az FTC-ből kiállítása következtében Ibrahim Cissé fog ezúttal hiányozni.