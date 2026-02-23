Győri Barbara távozik a Zwickau kézilabdacsapatától – hivatalos

A kapus Győri Barbara az idény végén távozik a német élvonalbeli BSV Sachsen Zwickau női kézilabdacsapatától.
A klub közösségi oldalának hétfői híradása szerint szerették volna meghosszabbítani a 2024-ben igazolt játékos szerződését, de nem jártak sikerrel.
Győri emellett tájékoztatta az egyesületet, hogy megoperálják, ezért határozatlan ideig nem léphet pályára a Bundesligában.
A kapus korábban a Vasas SC, az Érd és az MTK együttesében szerepelt. A jelenlegi idényben eddig 14 bajnoki mérkőzésen 113 védése volt.
Legfrissebb hírek
Női kézi: hetekre kidőlt az Esztergom kapusa
Kézilabda
2026.02.19. 18:40
Ezek is érdekelhetik