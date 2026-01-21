Kerkez Milos: Nagyon sokat tanultam Andy Robertsontól

Arne Slot a sajtótájékoztató elején kitért a 350. liverpooli mérkőzésére készülő Virgil van Dijkra.

„Tényleg hihetetlen, hogy itt jár. Kétszer nyerte meg a bajnokságot, de nyert Bajnokok Ligáját és több kupát is. Pályafutása során talán csak egyetlen komolyabb sérülése volt, és nem igazságos emlegetni a korát, mivel még mindig remek formában van, és rendszeresen játszik. Még mindig magas szinten futballozik. Túlterheltek a játékosok, több súlyos sérültünk van, így van, akinek többet kell játszania, így Van Dijknak is.”

A Marseille-nél dolgozó Roberto De Zerbit a világ egyik legjobb edzőjének tartja.

„Véleményem szerint nem a megnyert trófeák alapján kell őt megítélni, hanem hogy miként játszatja a csapatait. Most meg már nagy klubnál dolgozik, mert a Marseille a jelene és a történelme alapján is az. Ha egy nagy klubnál dolgoznék, és edzőt kellene szerződtetnem, biztos, hogy előkelő helyen szerepelne.”

Beszélt Mohamed Szalah visszatéréséről is, aki újra ott van a Liverpool keretében.

„Egyedül az Inter ellen nem volt kerettag, amikor rendelkezésre állhatott. Azért is fontos a visszatérése, mert csak két igazi szélsőm van, Cody Gakpo és ő. Szóval azért is jó, hogy itt van, mert a távollétében ugyan sok helyzetet dolgoztunk ki, de nem szereztünk annyi gólt.”

Szoboszlai Dominikról is szót ejtett a holland edző.

„Ő akkor a legjobb, ha a középpályán játszik. Idén kényszerűségből sokat kellett szélsőként vagy védőként használnom. A hétvégén ugyan tizenegyest hibázott, de 22-23 próbálkozásból talán ez volt a második hibája. De ez egy ilyen idény. Amikor azt gondoljuk, hogy Alexander Isak belelendül, megsérül. Van egy jó meccsünk az Arsenal ellen, erre Conor Bradley megsérül. De ez a csapat komoly mentális erőt mutatott, sokan rengeteget játszottak a sérülések miatt, Dominik is ilyen.”

A szakvezető után Kerkez Milos válaszolt a kérdésekre.

„Nagyon fontos meccs vár ránk. Be akarunk jutni a nyolcaddöntőbe, ehhez két győzelem kell. A szerdai mérkőzés nagyon nehéz lesz, a Marseille jó csapat. Most ez a mérkőzés élvez elsőbbséget, utána pedig a Bournemouth elleni bajnoki.”

Kerkez hozzátette, hogy megérti a szurkolók csalódottságát a Burnley elleni döntetlen után, de a játékosok is csalódottak voltak. Beszélt Cody Gakpóról is.

„Úgy érzem, jól tudunk együtt játszani Codyval. Az én feladatom, hogy a szélsőmnek labdát adjak, területet nyissak neki. Gyakran beszélünk egymással ezekről a kombinációkról, szóval tényleg nincs közöttünk probléma.”

A magyar válogatott labdarúgó elmondta, hogy sikerült beilleszkednie, megkapta a segítséget a játékostársaktól, a klubtól és a szurkolóktól is. Decemberben sokat fejlődött, de még mindig nem elégedett teljesen, még jobban akar teljesíteni. Beszélt a posztriválisáról is.

„Andy Robertson nagyon sokat segített nekem, rengeteget tanultam tőle. Ő egy legenda itt, nagyon sokat tett a klubért, trófeákat nyert. Számomra megtiszteltetés, hogy egy klubban játszhatunk.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

21.00: Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!