Nem nevezte a BL-re Federico Chiesát a Liverpool

A PL-címvédő Liverpool FC nem nevezte a ligaszakasz nyolc mérkőzésére olasz támadóját, Federico Chiesát, akit Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetségi kapitánya a játékos kérésére nem hívott meg az olasz válogatott szeptemberi mérkőzéseire, mert Chiesa „nem éreztek késznek magát a visszatérésre”. Chiesa helyett Arne Slot a 16 éves tehetségnek, Rio Ngumohának szavazott bizalmat. Noha az úgy nevezett B-keretbe korlátlan számú, 2004. január 1. után született játékos nevezhető, a Liverpool listáján nem szerepel a Puskás Akadémiától szerződtetett kapus, Pécsi Ármin, ugyanakkor természetesen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van az A-keretben.

Az elitklubok közül három londoni klubnak akadnak nagyobb „hiányzói”: a Tottenham sérülés miatt a román védőt, Radu Dragusint, a svéd támadót, Dejan Kulusevskit és az angol középpályást, James Maddisont sem nevezte, de kimaradt az egyébként egészséges Mathys Tel is, akit 2005-ben születettként a mérkőzések előtti napon nevezhetnek az adott találkozóra.

Az Arsenal a sérült Gabriel Jesus mellett kihagyta az A-keretből két legtehetségesebb fiatalját, Myles Lewis-Skellyt és Ethan Nwanerit is, de az „ágyúsok” honlapjukon felhívták a figyelmet rá, hogy a B-keretbe a ligaszakasz során is bármikor (a mérkőzés előtti napon 00.00-ig) nevezhető a kritériumoknak megfelelő fiatal játékos, így a két tehetségre is számíthat Mikel Arteta.

A Chelsea-t irányító Enzo Maresca sem dolgozhat teljes kerettel, hiszen a sérült Roméo Laviát nem nevezte, de az Arsenaléhoz és a Tottenhaméhez hasonló okok miatt maradhatott ki az A-keretből két fiatal, a Brightontól kölcsönvett Facundo Buonanotte és Tyrique George is.

Az A-kereten a klubok a ligaszakasz zárása után, a 2026 februárjában rendezendő nyolcaddöntő előtt változtathatnak, de csak három új játékost regisztrálhatnak, ugyanakkor a keretnek továbbra is 25 fősnek kell maradnia.

A KERETEK IDE KATTINTVA ÉRHETŐEK EL!