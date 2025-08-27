Nemzeti Sportrádió

Ez a 36 csapat várja a Bajnokok Ligája csütörtöki sorsolását

2025.08.27. 23:52
Fotó: Getty Images
Szerda késő este kialakult a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának 36 csapatos mezőnye.

A csütörtökön 18 órakor kezdődő sorsoláson minden klub két-két ellenfelet kap mind a négy kalapból, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakaszban.

Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik.

A Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg.

A Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag a negyedik, a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató angol bajnok Liverpool az első kalapba került.

A BL LIGASZAKASZÁNAK MEZŐNYE
1. kalap
Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München (német), Liverpool (angol), Internazionale (olasz), Chelsea (angol), Borussia Dortmund (német), Barcelona (spanyol)
2. kalap
Arsenal (angol), Bayer Leverkusen (német), Atlético Madrid (spanyol), Benfica (portugál), Atalanta (olasz), Villarreal (spanyol), Juventus (olasz), Eintracht Frankfurt (német), FC Bruges (belga)
3. kalap
Tottenham Hotspur (angol), PSV Eindhoven (holland), Ajax (holland), Napoli (olasz), Sporting CP (portugál), Olympiakosz Pireusz (görög), Slavia Praha (cseh), Bodö/Glimt (norvég), Olympique Marseille (francia)
4. kalap
FC Köbenhavn (dán), Monaco (francia), Galatasaray (török), Royale Union Saint-Gilloise (belga), Qarabag (azeri), Athletic Bilbao (spanyol), Newcastle United (angol), Pafosz (ciprusi), Kajrat Almati (kazah)

(MTI)

BAJNOKOK LIGÁJA
Csütörtök, 18.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

A 2025–2026-OS BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 28.

szept. 16.–jan. 28.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

január 30.

február 17–18., 24–25.

Nyolcaddöntő

február 27.

március 11–11., 17–18.

Negyeddöntő

február 27.

április 7–8., 14–15.

Elődöntő

február 27.

április 28–29., május 5–6.

Döntő

 

május 30., Budapest, Puskás Aréna

 

 

