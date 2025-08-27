Ez a 36 csapat várja a Bajnokok Ligája csütörtöki sorsolását

A csütörtökön 18 órakor kezdődő sorsoláson minden klub két-két ellenfelet kap mind a négy kalapból, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakaszban.

Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik.

A Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg.

A Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag a negyedik, a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató angol bajnok Liverpool az első kalapba került.

A BL LIGASZAKASZÁNAK MEZŐNYE

1. kalap

Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München (német), Liverpool (angol), Internazionale (olasz), Chelsea (angol), Borussia Dortmund (német), Barcelona (spanyol)

2. kalap

Arsenal (angol), Bayer Leverkusen (német), Atlético Madrid (spanyol), Benfica (portugál), Atalanta (olasz), Villarreal (spanyol), Juventus (olasz), Eintracht Frankfurt (német), FC Bruges (belga)

3. kalap

Tottenham Hotspur (angol), PSV Eindhoven (holland), Ajax (holland), Napoli (olasz), Sporting CP (portugál), Olympiakosz Pireusz (görög), Slavia Praha (cseh), Bodö/Glimt (norvég), Olympique Marseille (francia)

4. kalap

FC Köbenhavn (dán), Monaco (francia), Galatasaray (török), Royale Union Saint-Gilloise (belga), Qarabag (azeri), Athletic Bilbao (spanyol), Newcastle United (angol), Pafosz (ciprusi), Kajrat Almati (kazah)

(MTI)

BAJNOKOK LIGÁJA

Csütörtök, 18.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!