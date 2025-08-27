Elkezdődtek a budapesti BL-döntő előkészületei

A magyar szövetség (MLSZ) honlapja szerint a keddi egyeztetés főleg a biztonság és a mobilitás témaköre köre épült, de az európai szövetség (UEFA) delegációja tájékoztatást kapott a hazai szervezői csapat felépítéséről és az elmúlt hónapokban „itthon elért haladásról” is.

A magyar hatóságok nagyobb delegációval képviseltették magukat, jelen voltak az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK), az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Budapest Airport képviselői, az MLSZ partnerei közül megjelent a biztonsági és a tűzvédelmi szolgáltató, valamint a fővárosi projekt megvalósításáért felelős Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) csapata is.

Az MLSZ képviseletében Fűrész Ádám projektkoordinátor tartott prezentációt az előkészületekről.

Az UEFA projektvezetője és biztonsági menedzsere bemutatta az idei müncheni döntő legfontosabb tanulságait, amelyet az MLSZ, az NRÜ és az ORFK tematikus prezentációja követett. A hazai szerepvállalók kimerítő választ adtak arra, miként szeretnék és tudják megvalósítani az elvárt követelményeket.

A következő munkalátogatás alkalmával már akár ötven főre emelkedhet a Budapestre érkező UEFA-szakemberek száma.

A finálénak május 30-án a Puskás Aréna ad otthont.