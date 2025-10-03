Tizenöt percig tartotta a lépést a Fradival a Gyöngyös a férfi kézi NB I-ben

A vendégegyüttes a meccs első 15 percében tartani tudta a tempót a zöld-fehérekkel, de ezt követően érvényesült az FTC minőségbeli fölénye, s végül 11 gólos sikert arattak a hazaiak. A meccs legeredményesebb játékosa a gyöngyösi Bálint Bence, valamint a ferencvárosi Csörgő Kristóf volt hét-hét góllal.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös 42–31 (19–13)

Elek Gyula Aréna, 300 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.

FTC: Győri K. – Csanálosi 2, Ancsin 4, FÜZI 6, CSÖRGŐ 7, Győri M. 4, Kovacsics P. 3. Csere: Borbély (kapus), Nagy Bence 4, Koller, Prainer 2, Debreczeni 1, Karai 2, Juhász Á. 1, BUJDOSÓ 6 (2). Edző: Pásztor István

GYÖNGYÖS: Marczika – Végh B. 1, Nagy Á. 3, Hegedűs 2, Ubornyák, Lang 4, Edwards 3 (1). Csere: Skledar (kapus), Mendes 1, Jaros 1, BÁLINT B. 7 (2), Bajus, Gyallai 4 (1), Gráf 1, Dobi 2, Jóga 2. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–5. 19. p.: 13–10. 37. p.: 25–16. 45. p.: 30–20. 52. p.: 38–24. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4