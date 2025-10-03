Tizenöt percig tartotta a lépést a Fradival a Gyöngyös a férfi kézi NB I-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.10.03.
Fotó: fradi.hu
Az FTC-Green Collect 42–31-re legyőzte a HE-DO B.Braun Gyöngyöst a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.

A vendégegyüttes a meccs első 15 percében tartani tudta a tempót a zöld-fehérekkel, de ezt követően érvényesült az FTC minőségbeli fölénye, s végül 11 gólos sikert arattak a hazaiak. A meccs legeredményesebb játékosa a gyöngyösi Bálint Bence, valamint a ferencvárosi Csörgő Kristóf volt hét-hét góllal.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös 42–31 (19–13)
Elek Gyula Aréna, 300 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy. 
FTC: Győri K. – Csanálosi 2, Ancsin 4, FÜZI 6, CSÖRGŐ 7, Győri M. 4, Kovacsics P. 3. Csere: Borbély (kapus), Nagy Bence 4, Koller, Prainer 2, Debreczeni 1, Karai 2, Juhász Á. 1, BUJDOSÓ 6 (2). Edző: Pásztor István
GYÖNGYÖS: Marczika – Végh B. 1, Nagy Á. 3, Hegedűs 2, Ubornyák, Lang 4, Edwards 3 (1). Csere: Skledar (kapus), Mendes 1, Jaros 1, BÁLINT B. 7 (2), Bajus, Gyallai 4 (1), Gráf 1, Dobi 2, Jóga 2. Edző: Bíró Balázs
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–5. 19. p.: 13–10. 37. p.: 25–16. 45. p.: 30–20. 52. p.: 38–24. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4

    
1. Szeged541186–148+388
2. Tatabánya44134–112+228
3. Veszprém33129–83+466
4. Győr431131–109+226
5. FTC532177–178–16
6. Komló422121–119+24
7. Budakalász422114–129–154
8. Gyöngyös523137–163–264
9. Balatonfüred4112116–117–13
10. Szigetszentmiklós5113139–155–163
11. Budai Farkasok-Rév32185–90–52
12. PLER413110–146–362
13. Csurgó413112–125–131
14. NEKA41396–113–171
AZ ÁLLÁS

 

 

