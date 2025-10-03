Tizenöt percig tartotta a lépést a Fradival a Gyöngyös a férfi kézi NB I-ben

A vendégegyüttes a meccs első 15 percében tartani tudta a tempót a zöld-fehérekkel, de ezt követően érvényesült az FTC minőségbeli fölénye, s végül 11 gólos sikert arattak a hazaiak. A meccs legeredményesebb játékosa a gyöngyösi Bálint Bence, valamint a ferencvárosi Csörgő Kristóf volt hét-hét góllal.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös 42–31 (19–13)
Elek Gyula Aréna, 300 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.
FTC: Győri K. – Csanálosi 2, Ancsin 4, FÜZI 6, CSÖRGŐ 7, Győri M. 4, Kovacsics P. 3. Csere: Borbély (kapus), Nagy Bence 4, Koller, Prainer 2, Debreczeni 1, Karai 2, Juhász Á. 1, BUJDOSÓ 6 (2). Edző: Pásztor István
GYÖNGYÖS: Marczika – Végh B. 1, Nagy Á. 3, Hegedűs 2, Ubornyák, Lang 4, Edwards 3 (1). Csere: Skledar (kapus), Mendes 1, Jaros 1, BÁLINT B. 7 (2), Bajus, Gyallai 4 (1), Gráf 1, Dobi 2, Jóga 2. Edző: Bíró Balázs
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–5. 19. p.: 13–10. 37. p.: 25–16. 45. p.: 30–20. 52. p.: 38–24. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4
|1. Szeged
|5
|4
|–
|1
|186–148
|+38
|8
|2. Tatabánya
|4
|4
|–
|–
|134–112
|+22
|8
|3. Veszprém
|3
|3
|–
|–
|129–83
|+46
|6
|4. Győr
|4
|3
|–
|1
|131–109
|+22
|6
|5. FTC
|5
|3
|–
|2
|177–178
|–1
|6
|6. Komló
|4
|2
|–
|2
|121–119
|+2
|4
|7. Budakalász
|4
|2
|–
|2
|114–129
|–15
|4
|8. Gyöngyös
|5
|2
|–
|3
|137–163
|–26
|4
|9. Balatonfüred
|4
|1
|1
|2
|116–117
|–1
|3
|10. Szigetszentmiklós
|5
|1
|1
|3
|139–155
|–16
|3
|11. Budai Farkasok-Rév
|3
|–
|2
|1
|85–90
|–5
|2
|12. PLER
|4
|1
|–
|3
|110–146
|–36
|2
|13. Csurgó
|4
|–
|1
|3
|112–125
|–13
|1
|14. NEKA
|4
|–
|1
|3
|96–113
|–17
|1