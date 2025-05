Cassano: Akár BL-t nyer az Inter, akár nem, az idénye akkor is kudarc

Továbbra is örömét leli volt klubja, az Internazionale kritizálásában Antonio Cassano − legalábbis erre enged következtetni a volt olasz válogatott játékos legutóbbi megszólalása a tuttomercatoweb.com-on. A pályafutása során az Interen kívül a Barinál, az AS Románál, a Real Madridnál, a Sampdoriánál, az AC Milannál, a Parmánál és a Hellas Veronánál is megforduló egykori fenegyerek az FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája-elődöntő első mérkőzése után az olasz bajnoki címvédő túlzottan defenzív futballja miatt elégedetlenkedett, most pedig kerek perec kijelentette: az Inter akár megnyeri a BL-t, akár nem, az idényét kidobhatja a kukába.

„Még ha meg is nyerik a Bajnokok Ligáját, az idényük sz.r. Ott van Roberto Di Matteo: BL-t nyert a Chelsea-vel, aztán nem edzősködött többet” – füstölgött Cassano, majd részletesebben is kifejtette, miért gondolja úgy, hogy a klubfutball legértékesebb trófeájának elnyerésével végződő szezon végén is lenne oka fanyalogni az Inter-híveknek.

„Szurkolóként remélem, az Inter megnyeri a sorozatot, de maga az évad kudarc. Az utóbbi négy évben toronymagasan most van a legjobb csapatuk, mégis már három címet elherdáltak. Di Matteo a Chelsea-vel megnyerte a Bajnokok Ligáját, csakúgy, mint Mourinho az Interrel, azzal, hogy leparkolta a buszt. Ez jól működött annak idején a Bayern ellen, és remélem, most is működni fog, de ettől még semmi nem változik. A Bajnokok Ligája különleges: a megfelelő pillanatot kihasználva még sok sérülttel is meg lehet nyerni, de ha nem teljesíted az elsődleges célod, az idényed akkor is kuka” – utalt arra Cassano, hogy a Filippo Inzaghi vezette csapat eddig sem az Olasz Kupát, sem pedig a Szuperkupát nem tudta megnyerni, s három fordulóval a bajnokság vége előtt három pont hátrányban van a listavezető Napolival szemben.