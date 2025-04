Robert Lewandowski a Dortmund ellen: 28 meccs, 29 gól

Chancenlos. Vagyis: esélytelen. Ez a gyönyörű német szó vissza-visszatérő kifejezés most a német sportsajtóban a Borussia Dortmund–Barcelona negyeddöntő visszavágója kapcsán a Bajnokok Ligájában. Nem véletlenül, hiszen az első mérkőzést a katalán fővárosban 4–0-ra megnyerte tündöklő játékkal a Barca, így hiába a dortmundi stadion pokoli hangulata, kevesen lehetnek még a Ruhr-vidéki nagyvárosban is, akik fordulatot jövendölnek a párharc kedd esti visszavágóján. Hogy a számok szerelmeseit is kielégítsük: eddig 159-szer fordult elő a BL kieséses szakaszában, hogy négygólos hátrányból vágott neki egy csapat a visszavágónak, és 158-szor ez a csapat szépen ki is esett (az egyetlen kivétel a Barcelona, amely 2017-ben fordított a PSG ellen). Formaságnak tűnik tehát a dortmundi visszavágó, pedig a hazai csapat legutóbb döntős volt a BL-ben. Akkor is döntős volt (2013-ban), amikor még a csapatban játszott Robert Lewandowski. Imádta mindenki, a 2013-as elődöntő első meccsén például egymaga négy gólt vágott a Real Madridnak. A következő idény után, 2014-ben azonban távozott, a Bayern Münchenhez szerződött – és azóta ott keseríti a dortmundiakat, ahol csak éri. Nem csupán a múlt heti barcelonai meccsre gondolunk, amelyen a 48. és a 66. percben is góllal szomorította Gregor Kobel kapust, hanem arra a tényre hívnánk fel a figyelmet, hogy a BVB-től távozása, vagyis 2014 óta a fekete-sárgák ellen a Bayern és a Barca színeiben játszott 28 meccsén 29 gólt szerzett… Aligha várják nagy szeretettel a Signal Iduna Parkban.

De nemcsak Lewandowski csillogott az első meccsen, hanem a támadóhármas minden tagja. Sokan minden idők legjobb barcelonai csatársorának tartják az MSN-t (Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar), de már mérhető ahhoz a jelenlegi, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha hármas is, ontja magából a gólokat. Az sem a Dortmund esélyeit növeli, hogy az utóbbi 12 hazai tétmeccséből csak hármat nyert meg, míg a Barcelona az előző 24 tétmérkőzésén nem talált legyőzőre, decemberben veszített legutóbb.

Azt gondoltuk, ebben a helyzetben nem találunk olyan Barca-játékost, aki nehéznek nevezi a visszavágót – de találtunk. A védő Eric García így fogalmazott az El Mundo Deportivóban: „Tudjuk, hogy jó eredményt értünk el az első mérkőzésen, ami annak köszönhető, hogy kettő nulla után megéreztük, lezárhatjuk akár a párharcot is. A visszavágó azonban nehéz lesz, tapasztaltuk már az alapszakaszban is, milyen kellemetlen Dortmundban pályára lépni. Az idény kulcsfontosságú szakaszában vagyunk, és szerencsére kevés sérültünk van. Mindhárom sorozatban versenyben vagyunk: a Király-kupában a döntőben, a bajnokságban is kiváltságos helyzetben, csak rajtunk múlik, megnyerjük-e, és ez a Bajnokok Ligájára is igaz. Még hátravan a visszavágó, de közel vagyunk az elődöntőhöz. Igen, sikerülhet a triplázás is.”

21.00: Borussia Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!

Dortmund, Signal Iduna Park. Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)

Az első mérkőzésen: 0–4