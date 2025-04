Müller utolsó müncheni BL-mérkőzésén beérte Messit; Viníciús Júnior a legeredményesebb madridi brazil

Érdekesség, hogy a Bajnokok Ligája elődöntőjébe az alapszakasz második Barcelona, a harmadik Arsenal és a negyedik Inter is bejutott. Az első négyből egyedül a Liverpool hiányzik, amely pont a PSG ellen búcsúzott. Ezek alapján úgy tűnik, a ligaszakasz kiemelése jól jelezte a csapatok erősségét.

REAL MADRID–ARSENAL

Mint ismert, az Arsenal kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel jutott az elődöntőbe, a Real Madrid mindössze negyedik alkalommal maradt alul legalább négygólós különbséggel egy európai kupapárharcban, legutóbb 2023-ban a Manchester City ellen (5–1). Az Arsenal 2009 óta először, története során harmadszor jutott be a legjobb négy közé, míg a Real Madrid az elmúlt 15 évben harmadjára maradt le az elődöntőről. Az Arsenal mindössze másodszor ejtette ki a Bajnokok Ligája-címvédőjét, ezt megelőzően a 2007–2008-as idényben a Milant búcsúztatta.

A Real Madrid 2004 óta most először vesztett BL-negyeddöntős párharcot, a spanyolok Carlo Ancelotti irányítása alatt most először nem jutott be az elődöntőbe. Ráadásul a madridiak 2019–2020-as idény óta most először szenvedtek oda-vissza vereséget a BL egyenes kieséses szakaszában, akkor a Manchester City volt az ellenfél. A spanyolok sorozatban három vereséggel fejezték be a BL-t, ez a leghosszabb vereségsorozatuk a BL-ben, korábban hármas sorozatra kétszer is volt példa. Az idei kiírásban így összesen hat veresége volt Carlo Ancelotti csapatának, ami a 2000–2001-es idényt (5) felülmúlva új rekord. A Real Madridot csak angol csapat tudja megállítani, a legutóbbi négy BL-búcsújuk egyaránt PL-csapat ellen következett be: 2020-ban és 2023-ban a Manchester City, míg 2021-ben a Chelsea állította meg a spanyolokat.

Carlo Ancelotti most először nem vezette BL-elődöntőbe a Real Madridot (Fotó: Getty Images)

Az Arsenal az első csapat, amely a Santiago Bernabéuban a Real Madrid elleni első két mérkőzését egyaránt megnyerte. Az IFFHS statisztikái szerint az „ágyúsoknak” van a legtöbb mérkőzése (4) a Real Madriddal vereség nélkül. Az Arsenal mellett az Ipswich (2 mérkőzés), a Vasconia, az Aberdeen, a Corinthians, a Necaxa, a Boca Juniors, a Toledo, a Lille (egy-egy mérkőzés) nem kapott ki a királyiaktól. Carlo Ancelottinak is rossz mérlege van a londoniak ellen, ugyanis öt próbálkozásból egyszer sem tudta legyőzni csapatával az Arsenalt. A spanyolok most először találtak be az Arsenalnak, a gólszerző Vinícius Júnior (105 gól) ráadásul Ronaldót (104 gól) megelőzve a Real Madrid történetének legeredményesebb brazilja. Vinícius a második madridi játékos Cristiano Ronaldo után, aki négy BL-idényben is legalább tíz gólban vállal szerepet. Ellenben Kylian Mbappé ezúttal is, zsinórban negyedik BL-meccsén is gólképtelen maradt, ami a legrosszabb sorozata.

105 - @vinijr 🇧🇷 has scored his 105th goal for @realmadriden in all competitions, becoming the Brazilian with the most goals in Real Madrid's history (Ronaldo Nazario, 104). Samba. pic.twitter.com/Em7k3y5Z3K — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2025

Jude Bellingham 47. alkalommal lépett pályára a BL-ben, így Iker Casillasszal holtversenyben neki van a legtöbb meccse a legrangosabb európai kupasorozatban 22 éves korát megelőzően. Luka Modric pedig 134. madridi BL-mérkőzésével Karim Benzemát megelőzve (133) klubrekorder lett a mezőnyjátékosok tekintetében. A spanyoloknál ezúttal is remekelt Thibaut Courtouis, aki védte Bukayo Saka tizenegyesét. Ezzel együtt a legutóbbi hat büntetőből hármat hárított a BL-ben ezzel beérte Iker Casillast.

A Real Madrid szenvedő támadójátékát jól szemlélteti, hogy a spanyolok 42 beadással próbálkoztak a visszavágón, ebből csak hét volt pontos. Carlo Ancelotti csapata a két meccsen összesen 22.2 kilométerrel kevesebbet futott, mint az Arsenal játékosai, a legkevesebbet a negyeddöntős csapatok közül.

Only seven of Real Madrid's 42 crosses against Arsenal tonight were successful.#RMAARS | #UCL pic.twitter.com/5LqLmurHQs — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 16, 2025

INTER–BAYERN MÜNCHEN

Az Inter 2–2-es döntetlent játszott a Bayern München ellen, így már 2022 óta sorozatban 15 mérkőzésen veretlen hazai pályán a Bajnokok Ligájában. Az olaszok az idényben 12 meccsen csak egy gólt kaptak az első félidőben. Az Inter sikerkovácsa Simone Inzaghi, aki mindössze a második edző –Helenio Herrera után – a klub történetében, aki legalább kétszer is elődöntőbe vezeti csapatát az európai kupaporondon. Az olaszok első gólját szerző Lautaro Martínez első Inter-játékosként sorozatban öt BL-mérkőzésen is betalál. Emellett az Internazionale színeiben elsőként jutott el legalább húsz gólig a nemzetközi kupaporondon. Az argentin az első nem olasz játékos a milánóiak történelmében, aki minden sorozatot figyelembe véve 150 gólig jut.

101 - Since the start of last season, Harry Kane has been directly involved in more goals (101) and scored more (79) than any other player from Europe's big five leagues across all competitions. Elite. pic.twitter.com/7sOXkFxgel — OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2025

A müncheniek részéről betalált Harry Kane is, aki 57. meccsén a negyvenedik gólját szerezte a BL-ben, csak Erling Haalandnak (35) és Ruud Van Nistelrooynak (45) kellett ehhez kevesebb mérkőzés. Megelőzte azonban Kylian Mbappét (59), Lionel Messit (61), Robert Lewandowskit (61). Kane továbbra is remek formában. az előző idény kezdete óta 79 gólt szerzett és 101 gólban vállalt szerepet, mindkettő a legtöbb az öt európai elitligát figyelembe véve.

Thomas Müller utolsó BL-mérkőzésén lépett pályára a Bayern München színeiben. Ez volt karrierje 163. találkozója a legrangosabb európai kupasorozatban, ezzel beérte Lionel Messit az örökranglistájának dobogóján. Csak Iker Casillas (177) és Cristiano Ronaldo (183) előzi meg.

163 - Thomas Müller will play his 163rd Champions League match tonight, drawing level with Lionel Messi. In the history of the competition, only Cristiano Ronaldo (183) and Iker Casillas (177) have made more appearances. Icon. pic.twitter.com/C03nLlYn5o — OptaFranz (@OptaFranz) April 16, 2025

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Real Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) 1–2 (Vinícius Júnior 67., ill. Saka 65., Gabriel Martinelli 90+3.)

Továbbjutott: az Arsenal, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

Internazionale (olasz)–Bayern München (német) 2–2 (L. Martínez 58., Pavard 61., ill. H. Kane 52., E. Dier 76.)

Továbbjutott: az Inter, 4–3-as összesítéssel.