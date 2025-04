Milánóban lepné meg az Intert a Bayern

„Ez hülye kérdés. Már a Dortmund elleni meccs után is megkérdezték tőlem, akkor is ezt mondtam” – válaszolta Thomas Müller, a Bayern München támadója, miután az Internazionale elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágója (2–1-es előnyben vannak az olaszok) előtti sajtótájékoztatón arról faggatták, lesz-e újabb Bayern-csoda Milánóban. Az előzményekről azt kell tudni: 1988-ban, az UEFA-kupa nyolcaddöntőjében a bajorok 2–0-ra kikaptak hazai pályán a Lothar Matthäust és Andreas Brehmét is felvonultató Intertől, de aztán Milánóban 3–1-re nyertek, és idegenben szerzett góllal továbbjutottak.

Tényleg butácska kérdés volt ez az idény végén a Bayerntől távozó Müllerhez, ráadásul „csodára” nincs is szüksége a Bayernnek. Ma már nem számítanak az idegenben szerzett gólok, akkor is továbbjut a Bayern, ha csak 1–0-ra győz és megnyeri a tizenegyespárbajt. Ez azért nem egy földtől elrugaszkodott forgatókönyv.

Bár a Bayern München vezetői szerették volna a csapatban látni a hetek óta sérült Manuel Neuert Olaszországban, a játékára aligha kerül sor. Vincent Kompany vezetőedzőnek több fontos játékost kellett nélkülöznie az első meccsen, Neuer mellett Dayot Upamecanót, Alphonso Daviest, Aleksandar Pavlovicot, Jamal Musialát és Kingsley Comant is. Bár reménykedtek benne a bajorok, hogy Neuer, Pavlovic és Coman felépül a visszavágóra, a német Sky hétfői jelentése szerint egyikük sem játszhat.

Az Internél sem gondolják, hogy máris eldőlt volna a párharc.

„Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz. El kell felejtenünk a müncheni mérkőzés eredményét, ám az ottani teljesítményünket nem – fogalmazott a találkozót felvezető sajtótájékoztatón Simone Inzaghi, az Inter vezetőedzője. – Nagyszerű első meccset játszottunk, de tudjuk, hogy ellenfelünk tele van kitűnő játékosokkal. Sokat kell futnunk, agresszívnak kell lennünk, és jó mentalitással kell kimennünk a pályára. Úgy kell felfognunk, hogy ez egymeccses negyeddöntő, amelynek még csak az első félidejét játszottuk le.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ

VISSZAVÁGÓK

Április 16., szerda

21.00: Internazionale (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Milánó, Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)

Az első mérkőzésen: 2–1