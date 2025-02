A Celticnél még nem mondtak le a továbbjutásról, a Milannál is a visszavágóban bíznak

A Feyenoord Igor Paixao góljának köszönhetően odahaza 1–0-ra legyőzte az esélyesebb Milant a párharc első összecsapásán. A találkozó után az olaszok portugál vezetőedzője, Sergio Conceicao összességében nem volt elégedett a látottakkal, de felhívta a figyelmet, hogy még hátravan egy visszavágó a San Siróban: „A párharc felénél járunk, még hátravan a visszavágó. Tudtuk, hogy nehéz környezetbe látogatunk, a Feyenoord nagyon agresszív csapat, most is sok támadó- és védekező párharcot nyertek, és így nehéz győzelmet aratnunk. Volt esélyünk legalább a döntetlenre, ám sajnos nem voltunk eredményesek. A kapott gólnál volt egy kis balszerencsénk is, de összességében hiányzott belőlünk az agresszivitás. A játékosoknak fel kell ismerniük és meg kell érteniük, hogy min kell javítani a visszavágó előtt, mert az idő kevés. Érzelmi szinten mindig nagyon motivált vagyok, ám a játékosok minősége nem csak technikai jellegű kérdés, más tulajdonságokra is szükség van: következetesség, folytonosság, elszántság, jó hozzáállás és támadásban agresszivitás is szükséges. Minden összefügg, motivációs szinten mindig a legjobb tudásunk szerint kell teljesítenünk.”

A milánóiak vezetőedzője továbbá arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy egyáltalán nem becsülték le ellenfelüket: „Soha! Mindenkit tisztelek a futballban. Erre a meccsre is megpróbáltunk úgy felkészülni, mint egy Bajnokok Ligája-döntőre. Tudom, mennyit dolgoztam azért, hogy idáig eljussak. Korábban voltam játékos, majd tizennégy évig edző, ugyanúgy tisztelem a kisebb bajnokságokban és a Bajnokok Ligájában szereplő csapatokat.”

Pascal Bosschaart, aki Brian Priske menesztése után először ült a Feyenoord kispadján, játékosai teljesítményét méltatta a győzelem után: „A játékosok ismét megmutatták, hogy tudnak futballozni. Remélem, még tudunk fejlődni, ám most nagyon boldog és büszke vagyok a csapatra. Volt egy tervünk, kicsit módosítottunk rajta, de így is működött. Nagyon jól teljesítettünk védekezésben, remekül presszionáltunk. Ez azonban csak az első lépés.”