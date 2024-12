Nagy bravúr! Tizenegyesekkel továbbjutott a Puskás Akadémia az ifi BL-ben

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS, BAJNOKI ÁG

A 32 KÖZÉ KERÜLÉSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Genk U19 (belga)–Puskás Akadémia U19 2–1 (1–0, 2–1) – tizenegyesekkel 5–6

Genk, KRC Genk Arena, B-stadion. Vezette: Ilics (szerb)

GENK: Mounganga – Barry (Kapers, 80.), Mbafu, Manguelle (Lenn-Minh, a szünetben), Cauwel – Bouazzaoui, De Wannemacker, Mocsnik (Driessen, 63.) – Lazar (Decresson, 63.), Camara (Reumers, 85.), Rabhi. Edző: Eric Reenaers

Puskás Akadémia: Lehoczki – Markgráf, Umathum, Pál, Orján – Dimitrijev, Ásványi (Shnaider, 67.) – Tiscsuk (Magyarics, a szünetben), Miskolczi (Varga Zs., a szünetben), Vékony – Mondovics. Edző: Babó Levente

Gólszerző: De Wannemacker (45., 62. – a másodikat 11-esből), ill. Vékony (72.)

Kiállítva: Bouazzaoui (90+1.), ill. Orján (48.)

Továbbjutott: a Puskás Akadémia, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Egy helyen változtatott a november végi, 1–0-ra megnyert első mérkőzés kezdőcsapatán Babó Levente: Varga Zsombor helyét Dmitro Dmitrijev foglalta el a középpályán. A Puskás Akadémia UEFA Ifjúsági Ligában menetelő U19-es csapatának vezetőedzője előzetesen a Pancho Arénában rendezett találkozóhoz hasonló játékra számított, s mivel ez a garnitúra a sorozat lebonyolítása miatt ritkán edzhet együtt, egyáltalán nem véletlen, hogy igyekezett állandóságot teremteni a szinte változatlan kezdőcsapattal. A genki összecsapás tétje a tavaszi fázis elérése volt, amely eddig csak az MTK Budapest fiataljainak sikerült a magyar klubok utánpótlásai közül, mégpedig 2022-ben. Az első félidő hajrájában a Genk ledolgozta a hátrányát, August De Wannemacker szerzett vezetést, a szünet után pedig Orján Roland piros lapja miatt még nehezebb helyzetbe kerültek a felcsútiak.

Nem is kellett sokáig várni a második gólra, Lehoczki Bendegúz többször is védett a második félidő elején, ám August De Wannemacker tizenegyesét nem tudta hárítani, a 62. percben már összesítésben is előnybe került a Genk. Mondovics Kevin révén emberhátrányban többször is próbálkozott a Puskás Akadémia, s végül Vékony Bencének sikerült a bravúros szépítés, a párharc így ismét döntetlenre állt.

Az Ifjúsági Ligában ilyenkor tizenegyesekkel ér véget a csata, a Puskás Akadémia részéről Markgráf Ákos, Dmitro Dmitrijev, Pál Barna, Umathum Ádám, Mondovics Kevin és Varga Zsombor belőtte a maga tizenegyesét, s mivel a Genk elhibázta az utolsó rúgását, a magyar csapat 6–5-re győzött, és bejutott a legjobbak közé – tavasszal következhet a folytatás!

Az első mérkőzés eredménye: 0–1