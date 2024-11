Keddi sportműsor: folytatódik a Bajnokok Ligája

Az alapszakasz 5. fordulójával folytatódik kedden a Bajnokok Ligája, többek között a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig is pályára lép, ahogy láthatjuk a Barcelonát, a Bayernt és a PSG-t is. Lesz egy NB III-as, egy angol másodosztályú bajnoki, a spanyol Király-kupában pedig a Valenciára és a Getafére is hatodosztályú ellenfél vár. A Tatabánya férfi kézisei Európa-liga-meccset játszanak.

NOVEMBER 26., KEDD FUTBALLPROGRAM BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Milan (olasz) (Tv: Sport1)

18.45: Sparta Praha (cseh)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

21.00: Manchester City (angol)–Feyenoord (holland)

21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: Sport2)

21.00: Barcelona (spanyol)–Brest (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayer Leverkusen (német)–RB Salzburg (osztrák)

21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol)

21.00: Young Boys (svájci)–Atalanta (olasz) NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Füzesabony SC Erőss Út–Facultas Tiszafüredi VSE ANGOL CHAMPIONSHIP

17. FORDULÓ

21.00: Sunderland–West Bromwich (Tv: Match4) SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT

19.00: CP Parla (VI.)–Valencia

19.00: Manises (VI.)–Getafe UEFA IFJÚSÁGI LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

16.00: Barcelona U19 (spanyol)–Brest U19 (francia) (Tv: Sport2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

G-CSOPORT

18.45: Mol Tatabánya KC–MRK Sesvete (horvát) KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 4.00: Phoenix Suns–Los Angeles Lakers (Tv: Sport1) LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1171 (Tv: Sport2) SZNÚKER

UK Championship, York

13.45 és 19.45: 1. forduló (Tv: Eurosport1) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Wukovics László

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden, ami futball

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Mátéval a Formula–1-es vb-ről beszélgetünk

9.00: A vonalban Ballai Attila. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – az Évszázad mérkőzése előtti események és a találkozó utóélete

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai, vendégünk a Vasas 19 éves, junior-világ- és Európa-bajnok, immár felnőttvilágkupa-győztes kardvívója, Spiesz Anna, valamint mestere, Kósa Miklós, a riporter Budai Zoltán

13.15: A legnagyobb jó fogás

13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Somogyi Zsófia

15.00: Interjú a női kézilabda Eb előtt Ilyés Ferenccel és Golovin Vlagyimirral. Beszélgetés Dancsházy-Nagy Tamással a férfi párbajtőrözők újabb csapatsikere után, a riporter: Zoltán Gergely Tamás

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Szöllősi György, Gergelics József

17.00: BL-meccs előtt a Vasas Óbuda női röplabdacsapata, Cserjés Bendegúz interjúi. A nemzet bombázói. Aktualitások

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Ez lesz a Bajnokok Ligája keddi játéknapján, szerdán Liverpool–Real Madrid mérkőzést rendeznek

18.45: Tudósítás a Tatabánya–Sesvete férfi kézilabda Európa-liga-mérkőzésről, kommentátor: Erdei Márk

19.00: Bödör Lászlóval beszélgetünk Sándor Károly születésnapja apropóján

20.00: Beszélgetés Papp Gáborral, a szerdán kezdődő Sport Forum Hungary egyik szervezőjével

21.00: NB I-es és NB II-es összefoglaló

21.30: Ez hangzott el a darts-vb sajtótájékoztatóján. Interjú a kosárlabdázó Juhász Dorkával

22.30: Sportvilág