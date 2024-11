BL: nagy verést kapott a Stuttgart a Crvena zvezdától, győzött a Sturm Graz is

CRVENA ZVEZDA–STUTTGART

A forduló előtt a Crvena zvezda nulla, a Stuttgart négy ponttal állt az alapszakaszban, de a csapatok között az első félidőben egyáltalán nem látszott a minőségbeli különbség. Jobban indult a találkozó a németek számára, Ermedin Demirovic pattogós lövéssel már az 5. percben megszerezte a vezetést csapatának. Sokat nem váratott magára azonban az egyenlítés, a 12. percben a Stuttgarttól kölcsönkapott Silas ragyogó tekeréssel talált a német csapat kapujába. A szerb csapat ezután lendületbe jött, olyannyira, hogy a 31. percben a vezetést is átvette: a középen érkező Rade Krunicról teljesen megfeledkeztek a stuttgarti védők, a bosnyák középpályás pedig egy állítás után védhetetlen gólt lőtt a felső sarokba. A fordulás után erősített a Stuttgart, gólt azonban ismét a Cz szerzett: a 63. percben a csereként beálló Mirko Ivanics lövését még védte Alexander Nübel, két perccel később viszont hibázott a német kapus, aki egy szöglet után bizonytalanul mozdult ki a kapujából, így javíthatott Ivanics – fejjel gólt szerezhetett. A 69. percben negyedszer is betalált a hazai csapat, újra egy alig pár perce pályára küldött játékos révén: Nemanja Radonjics egy kontra után teljesen egyedül léphetett ki, és jobb belsővel higgadtan helyezett a kapuba. A végeredményt is Radonjics állította be, újabb kontra végén ballal védhetetlenül kilőve a hosszú alsót. 5–1

STURM GRAZ–GIRONA

Az első félidő többnyire mezőnyjátékot, és meddő gironai fölényt hozott, a kapuk gyakorlatilag egyáltalán nem forogtak veszélyben. Egy hatalmas lehetőséget azért feljegyezhettünk az első negyvenöt percben, ezt a helyzetet mondjuk kész művészet volt elpuskázni: a 23. percben a vendégek játékosa, Iván Martín csak az üres kapuval állt szemben, de két méterről sem tudta megoldani a feladatot, a kapu fölé helyezett. Inkább a Girona állt közelebb a vezetés megszerzéséhez, a második félidőben mégis a Sturm talált be a kapuba: az 59. percben Seedy Jatta lövését még védte Paulo Gazzaniga, de pont Mika Biereth elé tenyerelte a labdát, a grazi támadó pedig közelről a kapuba lőtt. A második félidőben az elsőnél is többet birtokolta a labdát a Girona, azonban meglehetősen kevés fantáziával futballozott ezen az este. A spanyolok vezetőedzője, Míchel Sánchez a veterán Cristhian Stuanit is bevetette a hajrára, de csodát a 38 éves olasz játékos sem tudott tenni – a Sturm első győzelmét aratta az alapszakaszban. 1–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Crvena zvezda (szerb)–VfB Stuttgart (német) 5–1 (Silas 12., Krunic 31., Ivanics 65., Radonjics 69., 88., ill. Demirovic 5.)

Sturm Graz (osztrák)–Girona (spanyol) 1–0 (Biereth 59.)

KÉSŐBB

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)

21.00: Celtic (skót)–FC Bruges (belga)

21.00: Monaco (francia)–Benfica (portugál)

21.00: Aston Villa (angol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Bologna (olasz)–Lille (francia)