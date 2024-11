A Real Madrid és a Milan 14 év után találkozik újra a BL-ben

MICSODA PÁROSÍTÁS! A 15-szörös BEK-/BL-győztes Real Madrid kedd este a sorozat történetének második legsikeresebb klubját, a hétszeres aranyérmes Milant fogadja. Legutóbb 2010-ben, a csoportkörben hozta össze a sors a két csapatot, Madridban 2–0-s Real-siker, míg Milánóban 2–2-es döntetlen született. Az örökmérleg kiegyenlített, három döntetlen mellett hat-hat győzelmet ünnepelhetett a két egyesület egymás ellen. Persze nemcsak a két európai óriás találkozik ismét, hanem Álvaro Morata a nevelőklubjával. A spanyol csatár korábban a Juventus és az Atlético Madrid színeiben is gólt szerzett a Santiago Bernabéu Stadionban, s bár a Real Madriddal két Bajnokok Ligáját is nyert (2014, 2017), 2017-es távozása óta sokat romlott a megítélése a Real-szurkolók körében. A kedd esti összecsapás előtt a The Athletic készített interjút az Európa-bajnok csatárral, aki természetesen beszélt a várhatóan nem túl szívélyes madridi fogadtatásáról is.

„Mielőtt a Milanhoz igazoltam, mindenki azt mondta, ott még a levegő is más, érezni a klub nagyságát, ebben hasonlóságot érzek a Real Madriddal – nyilatkozta az amerikai szaklapnak az Európa-bajnok csatár. − Hinnünk kell abban, hogy minden sorozatot megnyerhetünk. A BL-ben topcsapatok ellen játszunk, benne van, hogy kikapunk, de kötelesek vagyunk úgy gondolkodni, hogy képesek vagyunk a bravúrra. A visszatérésem a Bernabéuba olyan lesz, mint amikor az Atléticóban játszottam. Kétlem, hogy azóta sokat változott volna a világ... Arra számítok, hogy kifütyül a közönség, de azt hiszem, ez már természetes.”

A Real Madrid szurkolóinak legfőbb problémája vele, hogy az átigazolásait követő nyilatkozataiban mindig azt állítja, éppen álmai klubjához került. A Juventusra vagy a Chelsea-re utalás Real Madrid-nevelésként egyébként is érdekes – ám még úgy-ahogy érthető, hiszen patinás klubok –, viszont a városi rivális Atlético Madridról ezt mondani szinte istenkáromlásnak számít a Bernabéu környékén.

A mérkőzés mellett a közönség és Morata összecsapásaira is érdemes lesz odafigyelni kedd este.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

21.00: Real Madrid (spanyol)–AC Milan (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!