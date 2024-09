Luis Enrique szerint Xavi Barcája úgy játszott, mint az Eibar

Az 54 éves spanyol edzőről a Moviestar készített háromrészes dokumentumfilm-sorozatot „No tenéis ni p... idea” címmel, ami szabadfordításban úgy hangzik, hogy „Lóf.sz fogalmad sincs róla”. Az első epizódot szeptember 30-án mutatják be, és az már most biztos, hogy lesznek benne érdekességek, csípős megjegyzések – derül ki a spanyol As cikkéből.

A lap olyan mondatokat emelt ki, ami elhangzott Luis Enrique szájából, mint hogy „minél nagyobb a sz.rtenger, annál jobban érzem magam” vagy „kicsit uralkodó típus vagyok”.

Természetesen a tavaszi PSG–Barcelona Bajnokok Ligája-negyeddöntő sem maradhatott ki, amikor a párizsiak a hazai 3–2-es vereség után idegenben – emberelőnyben – 4–1-re nyertek, így bejutottak a legjobb négy közé. A párharc során készült felvételeken Luis Enrique az ellenfelet, egyben volt klubját – játékosként 1996 és 2004, edzőként 2014 és 2017 között tartozott a katalán együttes kötelékéhez – bírálta: „A Barca nem domináns csapat, nem tud jól védekezni. Gyenge a védelme.”

„Hosszú labdákkal operálnak, Ter Stegen rekordot döntött, annyi hosszú passza volt. Úgy játszanak, mint az Eibar” – ezt a visszavágó előtt mondta a tréner, amikor elemezték az akkor még Xavi által irányított Barcelonát.

Egyébként a nézők nemcsak Luis Enrique munkájába, hanem a magánéletébe is bepillanthatnak majd a sorozat segítségével.