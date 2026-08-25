Nemzeti Sportrádió

Halász Bence még Birminghamet is túldobná Budapesten

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.25. 10:23
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Halász Bence újabb nagy dobásra készül (Fotó: Török Attila)
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atlétikai világdöntő atléltika Halász Bence kalapácsvetés
84.25 méteres országos csúccsal lett Európa-bajnok két héttel ezelőtt Halász Bence. A szombathelyi kalapácsvető ugyan, mint mondja, alaposan megünnepelte a birminghami aranyérmet, de aztán gyorsan munkába állt. Célja, hogy a budapesti atlétikai világdöntőn tovább javítson egyéni legjobbján!

 

A 2026-OS ATLÉTIKAI VILÁGDÖNTŐ MAGYAR INDULÓI
Férfiak
Enyingi Patrik, Molnár Attila (mindkettő 400 m és 4x400 m vegyes váltó), Halász Bence (kalapácsvetés), Jakab Apor, Kalics Krisztián, Pázmándi Dominik, Takács Ábel (mindannyian 4x100 m vegyes váltó), Plisz Balázs (4x400 m vegyes váltó)
Nők
Takács Boglárka (100 és 200 méter, 4x100 m vegyes váltó), Kozák Luca (100 m gát), Mátó Sára (400 m gát), Brucker Lili, Szentgyörgyi Zita (mindkettő 4x100 m vegyes váltó), Emmanuel Sophia Akuchi, Mátó Sára, Molnár Janka (mindhárman 4x400 m vegyes váltó)

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Az MTK sprintere szerint minden megvan ehhez, már csak ki kell vinni a pályára.

 

atlétikai világdöntő atléltika Halász Bence kalapácsvetés
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