Halász Bence még Birminghamet is túldobná Budapesten

A 2026-OS ATLÉTIKAI VILÁGDÖNTŐ MAGYAR INDULÓI

Férfiak

Enyingi Patrik, Molnár Attila (mindkettő 400 m és 4x400 m vegyes váltó), Halász Bence (kalapácsvetés), Jakab Apor, Kalics Krisztián, Pázmándi Dominik, Takács Ábel (mindannyian 4x100 m vegyes váltó), Plisz Balázs (4x400 m vegyes váltó)

Nők

Takács Boglárka (100 és 200 méter, 4x100 m vegyes váltó), Kozák Luca (100 m gát), Mátó Sára (400 m gát), Brucker Lili, Szentgyörgyi Zita (mindkettő 4x100 m vegyes váltó), Emmanuel Sophia Akuchi, Mátó Sára, Molnár Janka (mindhárman 4x400 m vegyes váltó)