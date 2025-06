Másfél hónap kihagyás vár a hétpróba magyar csúcstartójára

Szabó Dezső tanítványa az ausztriai verseny ötödik száma, a távolugrás során érzett fájdalmat az Achillesében és a vádlijában. A részletes vizsgálatok eredménye kedden derült ki, és a magyar szövetség honlapjának elárulta, hogy az orvos szerint „nem olyan extra nagy a sérülés”, nem lesz szüksége műtétre.

„A vádliizom-szakadás neki nem olyan extra, inkább az Achillesem aggasztotta, ami be van gyulladva, attól tartott jobban – idézte a honlap a párizsi olimpián hetedik helyen zárt atlétát, aki azt is elárulta, hogy az Achillesével évek óta problémái vannak. – A vádli most pihen, így az Achilles-ín is, a fizioterápiás eszközök, a lézer és az ultrahang segítenek rajta még.”

A hétpróba országos csúcstartója a következő hetekben úgy tervezi, hogy úszni fog és felső testre edz majd.

„Igazából az fájt, hogy nem tudtam befejezni a götzisi versenyt, ami a kedvencem. Nem nagyon történt még velem ilyen, ez az első, hogy hétpróba közben fel kellett adnom egy versenyt, ez nem tetszett” – mondta Krizsán Xénia, aki 2021-be megnyerte Götzisben a világ egyik legrangosabb többpróbaversenyét.