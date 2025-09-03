„Hatan is 81 méter fölött vannak” – Halász Bence az atlétikai vb előtt

Az olimpiai ezüstérmes versenyző az M1 aktuális csatornának elmondta, nagyon örül a Gyulai Memorialon elért 83.18 méteres egyéni csúcsának, amivel a világranglista élére került, de számára a budapesti viadal is csak egy állomás volt a vb előtt. Hozzátette, rengetegszer visszanézte a győztes dobást és kielemezték, mitől is lett akkora.

A vb-felkészülésről elmondta, a kemény munka után most az utolsó simítások zajlanak.

„Óriási önbizalmat tud adni, hogy az augusztus ilyen jól sikerült és többször is 81 méter fölé kerültem” – fogalmazott, jelezve: nem számított ekkora javulásra, mert egy új edzésmódszerrel próbálkoztak és nem tudták, mikor lesz ennek eredménye.

A vb-célokkal kapcsolatos kérdésre azt felelte: természetesen nem lehet másként kiutazni egy világversenyre, mint hogy nyerni szeretne.

„Két lábbal próbálok a földön maradni és reális célokat megfogalmazni. Elképesztő módon hat versenyző is van 81 méter fölött, rég voltak ennyien, így nem lesz egyszerű dolga annak, aki szeretne aranyéremmel hazatérni. Amit ígérhetek, hogy ami tőlem telik, mindent megteszek a legjobb eredmény elérése érdekében” – jelentette ki az Eb-ezüst- és vb-bronzérmes Halász Bence.