Nemzeti Sportrádió

„Hatan is 81 méter fölött vannak” – Halász Bence az atlétikai vb előtt

Vágólapra másolva!
2025.09.03. 15:38
null
Halász Bence (Fotó: Getty Images)
Címkék
atlétika Halász Bence atlétikai vb
A kalapácsvető Halász Bence számára óriási önbizalmat ad a jövő hét szombaton kezdődő tokiói atlétikai világbajnokság előtt, hogy idén már többször is sikerült 81 méternél nagyobbat dobnia.

Az olimpiai ezüstérmes versenyző az M1 aktuális csatornának elmondta, nagyon örül a Gyulai Memorialon elért 83.18 méteres egyéni csúcsának, amivel a világranglista élére került, de számára a budapesti viadal is csak egy állomás volt a vb előtt. Hozzátette, rengetegszer visszanézte a győztes dobást és kielemezték, mitől is lett akkora.

A vb-felkészülésről elmondta, a kemény munka után most az utolsó simítások zajlanak.

„Óriási önbizalmat tud adni, hogy az augusztus ilyen jól sikerült és többször is 81 méter fölé kerültem” – fogalmazott, jelezve: nem számított ekkora javulásra, mert egy új edzésmódszerrel próbálkoztak és nem tudták, mikor lesz ennek eredménye.

A vb-célokkal kapcsolatos kérdésre azt felelte: természetesen nem lehet másként kiutazni egy világversenyre, mint hogy nyerni szeretne.

„Két lábbal próbálok a földön maradni és reális célokat megfogalmazni. Elképesztő módon hat versenyző is van 81 méter fölött, rég voltak ennyien, így nem lesz egyszerű dolga annak, aki szeretne aranyéremmel hazatérni. Amit ígérhetek, hogy ami tőlem telik, mindent megteszek a legjobb eredmény elérése érdekében” – jelentette ki az Eb-ezüst- és vb-bronzérmes Halász Bence.

 

atlétika Halász Bence atlétikai vb
Legfrissebb hírek

Nem indul a 200 méteres női síkfutás olimpiai bajnoka a vb-n

Atlétika
21 órája

Gyulai Miklós a vb előtt: Halász Bence mindig tud sporttörténelmet írni

Atlétika
Tegnap, 12:04

Tizenhét tagú a magyar csapat a tokiói atlétikai világbajnokságon

Atlétika
2025.09.01. 18:24

Gyémánt Liga: Molnár második, Enyingi harmadik a 400-as betétszámban Zürichben

Atlétika
2025.08.28. 19:43

Kipchoge és Sifan Hassan is indul a Sydney Marathonon

Atlétika
2025.08.28. 08:49

Gyémánt Liga-döntő: Olyslagers legyőzte a világcsúcstartót Zürich belvárosában

Atlétika
2025.08.27. 20:19

Atlétika: az U20-as Eb-n remekeltek, de nem érnék be ennyivel

Utánpótlássport
2025.08.27. 09:00

Melissa Jefferson-Wooden már hétből hét sikernél jár 100 méteren 2025-ben

Atlétika
2025.08.22. 22:35
Ezek is érdekelhetik