NB II: kettővel megy a Mezőkövesd; egyenlített a Honvéd – élő eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
17.30-kor kezdődik:
Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár 0–0 – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny 2–0 (Lőrinczy 9., Szalai J. 13.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC 1–1 (Nyári 18., ill. Csontos 39. – 11-esből) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később kezdődik:
19.00: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Karcagi SC
19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC
19.00: Budafoki MTE–FC Ajka
Hétfő
20.00: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
2
2
–
–
6–0
+6
6
|2. Csákvár
2
2
–
–
6–1
+5
6
|3. Tiszakécske
2
1
1
–
3–1
+2
4
|Mezőkövesd
2
1
1
–
3–1
+2
4
|5. Szeged-Csanád GA
2
1
1
–
2–1
+1
4
|6. BVSC-Zugló
2
1
–
1
4–2
+2
3
|7. Karcagi SC
2
1
–
1
3–4
–1
3
|8. Vasas FC
2
1
–
1
3–5
–2
3
|9. Szentlőrinc
2
–
2
–
2–2
0
2
|Békéscsaba
2
–
2
–
2–2
0
2
|11. Soroksár SC
2
–
1
1
3–4
–1
1
|12. Kozármisleny
2
–
1
1
1–3
–2
1
|13. Videoton FC Fehérvár
2
–
1
1
1–4
–3
1
|Budafoki MTE
2
–
1
1
1–4
–3
1
|15. FC Ajka
2
–
1
1
1–5
–4
1
|16. Kecskeméti TE
2
–
–
2
1–3
–2
0