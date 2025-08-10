NB II: kettővel megy a Mezőkövesd; egyenlített a Honvéd – élő eredménykövető!

Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 3. fordulójában. A korábban kezdődő találkozókon a még hibátlan Honvéd Szentlőrincre utazik, a nyeretlen Videoton a százszázalékos Csákvárt fogadja, míg a veretlen Mezőkövesd a Kozármislenyt látja vendégül. A későbbi összecsapásokon a két újonc idegenben szerepel, a Kecskemét Zuglóban lép pályára, a XXII. kerületben pedig a Budafok és az Ajka csap össze. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 17.30-kor kezdődik: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár 0–0 – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny 2–0 (Lőrinczy 9., Szalai J. 13.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC 1–1 (Nyári 18., ill. Csontos 39. – 11-esből) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később kezdődik: 19.00: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Karcagi SC

19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC

19.00: Budafoki MTE–FC Ajka Hétfő

20.00: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 2 2 – – 6–0 +6 6 2. Csákvár 2 2 – – 6–1 +5 6 3. Tiszakécske 2 1 1 – 3–1 +2 4 Mezőkövesd 2 1 1 – 3–1 +2 4 5. Szeged-Csanád GA 2 1 1 – 2–1 +1 4 6. BVSC-Zugló 2 1 – 1 4–2 +2 3 7. Karcagi SC 2 1 – 1 3–4 –1 3 8. Vasas FC 2 1 – 1 3–5 –2 3 9. Szentlőrinc 2 – 2 – 2–2 0 2 Békéscsaba 2 – 2 – 2–2 0 2 11. Soroksár SC 2 – 1 1 3–4 –1 1 12. Kozármisleny 2 – 1 1 1–3 –2 1 13. Videoton FC Fehérvár 2 – 1 1 1–4 –3 1 Budafoki MTE 2 – 1 1 1–4 –3 1 15. FC Ajka 2 – 1 1 1–5 –4 1 16. Kecskeméti TE 2 – – 2 1–3 –2 0