NB II: kettővel megy a Mezőkövesd; egyenlített a Honvéd – élő eredménykövető!

2025.08.10. 17:21
A hibátlan Csákvár ezúttal a Vidi otthonában lép pályára (Fotó: Szűcs Attila/BVSC, archív)
Csákvár Szentlőrinc NB II Honvéd Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár Karcag NB II 3. forduló Tiszakécske BVSC Bp. Honvéd élő eredménykövetés Budapest Honvéd Fehérvár FC Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét BVSC-Zugló Soroksár Videoton Mezőkövesd Budafok KTE
Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 3. fordulójában. A korábban kezdődő találkozókon a még hibátlan Honvéd Szentlőrincre utazik, a nyeretlen Videoton a százszázalékos Csákvárt fogadja, míg a veretlen Mezőkövesd a Kozármislenyt látja vendégül. A későbbi összecsapásokon a két újonc idegenben szerepel, a Kecskemét Zuglóban lép pályára, a XXII. kerületben pedig a Budafok és az Ajka csap össze. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17.30-kor kezdődik:

Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár 0–0 – szünet ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny 2–0 (Lőrinczy 9., Szalai J. 13.) – szünet ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC 1–1 (Nyári 18., ill. Csontos 39. – 11-esből) – szünet ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

19.00: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Karcagi SC
19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC
19.00: Budafoki MTE–FC Ajka

Hétfő
20.00: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 

   
AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Budapest Honvéd

2

2

6–0

+6

6

  2. Csákvár

2

2

6–1

+5

6

  3. Tiszakécske

2

1

1

3–1

+2

4

      Mezőkövesd

2

1

1

3–1

+2

4

  5. Szeged-Csanád GA

2

1

1

2–1

+1

4

  6. BVSC-Zugló

2

1

1

4–2

+2

3

  7. Karcagi SC

2

1

1

3–4

–1

3

  8. Vasas FC

2

1

1

3–5

–2

3

  9. Szentlőrinc

2

2

2–2

0

2

      Békéscsaba

2

2

2–2

0

2

11. Soroksár SC

2

1

1

3–4

–1

1

12. Kozármisleny

2

1

1

1–3

–2

1

13. Videoton FC Fehérvár

2

1

1

1–4

–3

1

       Budafoki MTE

2

1

1

1–4

–3

1

15. FC Ajka

2

1

1

1–5

–4

1

16. Kecskeméti TE

2

2

1–3

–2

0

 

