Klekner Hanga: Úgy voltam vele, hogy ne ezen az egy ponton múljon

– Kitől és honnan jött az ötlet, hogy ön ugorjon be a nyolcszázra?

– Kozák Luca tudta rólam, hogy szeretek hosszút futni, mindig szoktam ezzel poénkodni, hogy csapatbajnokságon beszálljak nyolcszázat futni. Úgy voltam vele, hogy ne ezen az egy ponton múljon. Amikor pénteken láttuk, hogy K. Szabó Gabriella mennyire rosszul volt az ötezer után, megijedtünk, ezek után senki sem akarta, hogy ő fussa le a nyolcszázat, mert egy ilyen után embertelen lett volna.

– Akkora tapsot és biztatást kapott, hogy már ezért megérte…

– Nagyon izgalmas volt, mert a rúdugrással szemben itt a call roomban teljesen más volt a hangulat, nem nagyon szóltunk egymáshoz, miközben vettük fel a szöges cipőt. Tudtam, hogy rengetegen fognak szurkolni, úgyis igazából az utolsó helyért, az egy pontért, és magammal harcolok. Megbeszéltük, hogy nem fogom elfutni az elejét, de hát így sikerült. Utána már csak az volt a fejemben, hogy egy kicsit lassítsak le, mert mindenképp be kell érnem ahhoz, hogy pont legyen a csapatnak. Ráadásul a cipőfűzőm is kikötődött.

– Nem tűnt úgy, mint aki a „végét járja”.

– Ment a diszkosz, ott is szurkoltak, ment a magas, ott is szurkoltak, és a hármasnál is. Megígértem, hogy a hármasnál csinálok egy olyan mozdulatot, mint ha a rúddal futnék, és ott majd levideóznak. Ez végül nem jött össze, volt más bajom is…

Fotó forrása: FB/Magyar Atlétika

A jövő elkezdődött a 4x100 méteres férfiváltóban, az Illovszky Dominik, Pap Márk, Deák Zalán, Takács Ábel összetételű négyesünk 39.26 másodperces teljesítménnyel összesítésben a 11. helyen zárt Madridban.

„Először álltunk fel ezzel a csapattal, elég új váltó ahhoz képest, mint amivel kétezerhuszonháromban a vb-vel versenyeztünk – mondta a futam után a csapat első embere, Illovszky Dominik. – A jövőben ez egy elég jó váltó lehet, ha az olimpiai ciklust nézzük, bennünk van a fejlődés lehetősége.”

A váltó legrutinosabb tagja pont a pénteken 10.25-ös egyéni csúcsát beállító Illovszky Dominik, de ő is 2002. január 4-én született, ahogyan a nála egy hónappal idősebb Pap Márk is rutinosnak számít. Még 2022-ben ő is képes volt olyan időre, mint akitől a spanyol fővárosban a botot kapta, ám az azóta eltelt esztendők nem voltak a legkönnyebbek neki.

„Az elmúlt időszak sok mindent tartogatott, klubváltástól sérülésen át magánéleti dolgokig. Az idei fedett pályás szezon volt életemben az első, amit végig futottam. Úgy érzem, hogy a helyemen vagyok a magyar válogatott színeiben. Kicsit még rutintalanok vagyunk, de ugyanazt tudom mondani, mint Dominik, úgy, hogy csak három-négy közös edzésünk volt, elsőre váltottunk így versenyen közösen, szóval vannak még benne bőven tizedek.”

Deák Zalán 2006. január 31-én látta meg a napvilágot, tehetségét pedig legkésőbb a tavalyi felnőtt országos bajnokság megnyerésével megmutatta mindenkinek, de már a 2022-es EYOF-győzelme is figyelemre méltó eredmény volt.

„Szerintem egészen hamar váltottunk mind Márkkal, mind Ábellel, a biztonságra törekedtünk, nem akartuk kicentizni így először ebben a felállásban. A kémia megvan közöttünk, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Egyénileg szerintem nem maradt benne, ez az első ilyen nagy versenyem a felnőttválogatottként, nem lehetek elégedetlen magammal.”

A leggyorsabb magyar lány, Takács Boglárka öccse, Ábel is elkezdte írni a saját történetét. A 20 éves fiatal befutóemberként bizonyíthatta képességeit a csapat Eb-n:

„Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek az első világversenyemen a felnőttek között, nagyon élvezem az egész hétvégét. A futásom az a mai maximum volt, bízom benne, hogy a szezon előrehaladtával a formám jobb lesz. A váltásunk jó volt Zalánnal, időeredményre harminckilenc másodperc elejét beszéltünk, ez összejött, úgyhogy ezzel is elégedett vagyok.”