Atlétika: erős magyar kezdés, a negyedik helyen állunk a rúdugrás után

Kellemetlen feladat várt rúdugróinkra a madridi csapat Európa-bajnokság nyitó napján. Klekner Hangának és Böndör Mártonnak kellett minél több pontot gyűjtve megalapoznia a mieink sikeres hétvégi szereplését. A kétségtelenül az egyik leglátványosabb versenyszámnak megadták a módját a szervezők, ugyanis a helyszíne a királyi palota előtti tér volt.

Mivel Svédország is tagja a 16-os mezőnynek, ezért a spanyolok valószínűleg abban reménykedtek, hogy a világcsúcstartó Armand Duplantis bearanyozza majd az eseményt. Végül teljesen mást kaptunk az első naptól, mint az atlétika legnépszerűbb alakjának a csillogása, aki végül el sem utazott a spanyol fővárosba. Szintén nem állt oda a hozzá hasonlóan hat méter feletti egyénivel rendelkező Emmanuil Karalisz, a görög a bemelegítés után elővigyázatosságból visszalépett.

Ez nekünk is jól jött, mert az elitben maradásért vívott csatában az egyik riválisunknak a sztárja nullázott így. Tette ezt egy olyan számban, amiben előzetesen nem számítottunk túl sok pontra. Böndör Márton a második legrosszabb egyénivel érkezett meg Madridba, az 545 centiméteres eredményénél csak a litván Nikodemas Laurynasnak volt gyengébb ugrása (510 cm). Aztán amit a 22 éves magyar fiataltól láttunk, az több mint szenzációs volt!

Élete talán első komoly felnőtt nemzetközi viadalán az első kísérletét rögtön elrontotta 490 centin, de aztán másodikra szépen korrigált. Utána olyan szépen vette az akadályokat 510-en, 530-on, majd 545-ön is, amivel nemcsak beállította élete legjobbját, de a népes közönséget is folyamatosan maga mellé állította. 560-on elsőre kicsi hiányzott neki, majd olyan könnyedén javította a hibáját, amit öröm volt nézni. Talán az 570 felett még annál is simábban jutott át, a Palacio Real előtti placcon hatalmas vastaps fogadta a sikerét, az interjúk után pedig számos közös fotó készült vele a téren lévő fiatalokkal.

Böndör a harmadik lett, ami az előzetes várakozások alapján hatalmas felülteljesítés! A kellemes meglepetés, amit okozott, 13.5 pontot hozott a magyar csapatnak, Klekner Hanga is markánsnak mondható kilenc pontot gyűjtött a nyolcadik helyével.

„Az elején nagyon meleg volt, a pályán jött fel a meleg alulról is, de a sátor alatt, jéggel nyugisabb volt – mondta a 33-34 fokos hőségben is szépen helytálló Klekner Hanga. – Sajnálom, hogy a négy tizenötöt csak harmadszor ugrottam át, utána magabiztosan mentem neki a harmincnak is. Az jól is sikerült, de a verseny azon »zseniális« szabályzata miatt, mely szerint összesen négy rontási lehetőség volt, csak kétszer ugorhattam negyvenötre.”

Ugyan még nagyon sok van hátra, de azért nem rossz leírni, hogy Magyarország a negyedik helyen áll a csapat Eb legmagasabb, 1. divíziójában! Folytatás péntek este, amikor – többek között – a kalapácsvető Halász Bence, a 400-as Enyingi Patrik és az egyaránt 100 m síkon rajthoz álló Takács Boglárka és Illovszky Dominik is hasonlóan ígéretesen szerepelhet.

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, MADRID

Az állás 2 versenyszám után (még 35 van hátra): 1. Csehország 29.5 pont, 2. Hollandia 26.5, 3. Ukrajna 26.5, 4. Magyarország 22.5