A forróság a hazaiak sikere mellett szólhat az atlétikai csapat Európa-bajnokságon

Az előttünk álló napokban a kontinens legerősebb csapatai – és ezáltal a legjobb atlétái is – Madridban versenyeznek egymással egy különleges formátumú megméretésen. A csapat Európa-bajnokságon ugyanis a résztvevők nem csupán saját magukért, hanem a hazájuk dicsőségéért is harcolnak.

„Kétezerhuszonöt elképesztően jól kezdődött az európai atlétikának, az apeldoorni fedett pályás Európa-bajnokság hatalmas siker volt, és az első utcai futó Eb-nek is jó fogadtatása volt. Most pedig itt vagyunk a kontinens tizenhat legjobb csapatával és közel hétszáz kiváló sportolóval Madridban, ezen a különleges, zöld pályán. Nem mindennapi verseny ez a csapat Eb, mert egyéni sportolók csapatban, a saját nemzetük büszkeségéért küzdenek. A következő napokban tizenöt római Európa-bajnokot és három párizsi olimpiai bajnokot is láthatunk majd” – mondta a viadalt nyitó sajtótájékoztatón Dobromir Karamarinov, az európai szövetség elnöke.

Az eseményen három, akár a végső győzelemre is esélyes csapat, Spanyolország, Hollandia és Olaszország négy atlétája is megosztotta velünk a gondolatait.

„Megtisztelő a saját országunkért küzdeni, különleges hétvége lesz – mondta az 5000 méteren Eb-bronzérmes Marta García. – A spanyolok szeretnek hangosak lenni, ezért a szurkolóktól most is extra energiát remélünk. Már amikor megkaptam a rajtszámom, az is megmutatta, hogy ez most nem egy átlagos verseny, hiszen a saját nevünk helyett az országunk neve szerepel rajta. Bízom benne, hogy a Madridban lévő forróságból előnyt tudunk kovácsolni, hiszen Spanyolországba már június elején beköszöntött a nyár. Ez azt jelenti, hogy az északi országokkal szemben egy hónappal felkészültebbek lehetünk ezekre a körülményekre.”

A hazaiak kitűnő gátfutója, Enrique Llopis is izgatottan várja már az előttünk álló napokat. Tavaly az Eb-n ezüstérmes lett, a párizsi olimpián pedig negyedik lett, így nem véletlenül beszélt most is önbizalomtól duzzadva a formájáról.

„A két évvel ezelőtti győzelmünk ezúttal is óriási inspirációt jelent a csapatunknak, hiába hosszú a szezon, ez egy kiemelten fontos állomás – mondta az 5000 és a 10 000 méter aktuális Európa-bajnoka, Nadia Battocletti, aki az ezúttal távol maradó Gianmarco Tamberitől vette át a csapatkapitányi szerepkört. – A motivációs beszédemben kiemeltem, hogy erős csapat vagyunk, de fontos családként együttműködni. Az én célom is az, hogy rengeteg pontot szerezzek.”

Nadia Battocletti (Fotó: Getty Images)

Aki látta a holland Samuel Chapple hajráját márciusban a fedett pályás Eb-n, alighanem soha nem felejti el. A 26 éves középtávfutó hihetetlen izgalmak közepette az utolsó métereken „darálta be” a belga Elliot Crestant, és nyerte meg az aranyérmet 800-on.

„Még mindig sokat gondolok arra a pillanatra, ami egy váratlan, de annál különlegesebb érzés volt. Bízom benne, hogy csapatkapitányként ugyanazt az energiát tudom átadni a többieknek, mint amit Apeldoornban láthattak tőlem. Fontos a motiváció, de csak úgy járhatunk sikerrel, ha közben jól is érezzük magunkat. A családom anyai ága Madridban él, szóval félig-meddig ez is egy hazai bajnokság lesz nekem.”

Az 1. divízió esélyeit illetően a spanyol, az olasz és a holland csapat mellett szintén favoritként tekinthetünk a britekre is, de várhatóan a franciák, a németek, a lengyelek, a csehek és a svájciak sem fognak kiesési gondokkal küzdeni. A 2023-ban a 2. divízió megnyerésével feljutó magyar csapatnak a bennmaradáshoz előreláthatólag a finn, a görög, a litván, a portugál, a svéd és az ukrán válogatottak közül kellene hármat megelőznie. Ehhez csütörtök délután rúdugróink, Klekner Hanga és Böndör Márton adhatják meg az alaphangot a madridi királyi palota előtti téren.