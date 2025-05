Világos Adriana: Technikailag és fizikailag is készen állok

– Az idei első versenyei alapján látszólag minden rendben ment a tavaszi felkészülésében. Sikerült végig egészségesnek maradnia?

– Minden rendben volt, a tervek szerint elvégeztem a szükséges edzésmunkát, a harmadik, befejező edzőtáboromból is egészségesen jöttem haza Splitből. Néhány napot itthon, Kishegyesen töltöttem ezen a héten, hogy legyen egy laza regenerációs időszak, mielőtt a hétvégén elutazom a rabati Gyémánt Liga-fordulóra – válaszolta a Nemzeti Sportnak a kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes Világos Adriana.

– Hogyan nézett ki egy napja az edzőtáborban?

– Általában napi két edzésem volt, egy-egy pihenőnappal, és volt olyan nap, amikor csak egyszer tréningeztünk. Minden héten két dobóedzésem volt, ezen a téren nemcsak a minőségre, hanem a mennyiségre is odafigyeltünk, hogy egy kicsit megalapozzuk az erőnlétem és a hat sorozatból álló versenyek ne okozzanak gondot. Az edzőteremben súlyzós, medicinlabdás és TRX-es gyakorlatokat is végeztünk, a gyorsaságot és a robbanékonyságot is igyekeztünk fejleszteni.

– Az első két versenyén, a dobó Európa-kupán és az április végi, spliti viadalon is sikerült tovább javítania a saját szerb országos csúcsát. Ilyen idényrajtra számított?

– Igen, szerencsére a felkészülésemben nagyobb változtatásokat nem kellett eszközölni a korábbi évekhez képest. A sérülésmentességet emelném ki, mert így lassan, lépésről lépésre tudtunk építkezni télen és tavasszal is. Pontosan ennek köszönhető az első két versenyemen látott jó teljesítményem. Fizikailag felkészült voltam és sikerült már most összeraknom a technikát.

– Túllépett már a párizsi olimpia jelentette csalódáson, ahol meglepetésre a selejtezőben búcsúzott?

– Kijelenthetem, hogy sikerült – már amennyire egy ilyenen túl lehet lépni. Az utána következő hetekben nagyon nehéz volt, alulteljesítettem, ami megviseli az embert mentálisan. Mégsem a rosszul sikerült olimpia feldolgozása miatt kértem sportpszichológus segítségét, hanem az előttünk álló szezonra való mentális felkészülés miatt. Egyelőre pozitívan élem meg, jó hatással van rám a vele való közös munka.

– Hosszú lesz a szabadtéri szezon, amely egészen szeptember közepéig tart. Hogyan épül fel a nyári időszak?

– A terv már megvan, a vasárnapi rabati Gyémánt Liga után sűrű június következik, benne az offenburgi gerelyhajító-viadallal, az oslói Gyémánt Ligával és az ostravai Gold-versennyel, majd a hónap végén a csapat Európa-bajnoksággal. Szerbia a második divízióban szerepel, úgyhogy nem Madridban, hanem Mariborban lesz a mi megméretésünk. Július közepén szeretnék minél jobban szerepelni az U23-as Európa-bajnokságon, valamint remélem, minél több Gyémánt Liga-fordulóban és a sorozat döntőjében is dobhatok majd, mielőtt szeptemberben Tokióban jön az év fő versenye, a világbajnokság.