Nemzeti Sportrádió

Sport és kábítószer: egy hónapra is lecsökkenhet a drogfogyasztásért kapott eltiltás

K. Zs.K. Zs.
2026.10.19. 13:14
Forrás: Getty Images
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Tiszeker Ágnes dopping WADA
A kábítószerek nem kerülnek le a WADA tiltólistájáról, továbbra is ott vannak a nemzetközi doppingellenes kódexben, amely ugyanakkor jövőre alapvetően változik, sok minden módosul – jelentette ki a Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője.

Tiszeker Ágnest annak kapcsán kérdezte az MTI, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) január elsejével hatályba lépő új tiltólistája, s ezzel összefüggésben a sportolók drogfogyasztásával kapcsolatos kérdések álltak a középpontjában annak a szimpóziumnak, amelyet a hétvégén tartottak Isztambulban.

„Nem vesszük le a kábítószereket a tiltólistáról, azok használata tiltott a sportban, mert ellenkezik a sport szellemiségével, etikájával, mindazzal, amit a versenysport képvisel, de nem is foglalkozunk velük mint súlyos teljesítményfokozó szerekkel” – mondta a MACS első embere.

Kitért rá, hogy a WADA létrehozta az úgynevezett Substances of Abuse-t, vagyis a hozzászokást okozó szereknek a csoportját, a sportfegyelmi tárgyalások tanulságaként említve, hogy jellemzően nem a sportteljesítmények fokozására használják ezeket a szereket, hanem szórakozás, stresszoldás céljából.

„Nevezhetjük éppenséggel rekreációs drogoknak is őket, a lényeg: a sportban valóban szemléletváltás zajlik, amely már 2021-től megkezdődött a WADA-nál, a jövő évi kódex pedig azt tükrözi, hogy e szerek csoportját, azok használatát sokkal inkább kezeljük orvosi, semmint doppingfegyelmi kérdésként” – hangsúlyozta.

Hozzátette ugyanakkor, ha egy sportoló egyértelműen azért használ drogokat, hogy jobb legyen a teljesítménye, akkor január elseje után is változatlanul megmarad az elvi lehetőség, hogy a sporton belül nagyon súlyos büntetést kapjon, például kokain- vagy amfetaminfogyasztásért akár négyéves eltiltást is kiróhatnak rá.

„Ám mivel az esetek elsöprő része nem a teljesítményjavítás céljával történik, ezért ez egy orvosi helyzet, amelynél egyelőre három hónap az eltiltás, s ha vállalja az illető, hogy drogprevenciós programban vesz részt, akkor a büntetést egy hónapra lehet csökkenteni” – jelezte.

Tiszeker Ágnes hangsúlyozta: ez jelzésértékű eltiltás, senki karrierjét sem töri meg.

(Fotó: MTI)

 

Tiszeker Ágnes dopping WADA
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