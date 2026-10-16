Szoboszlai Dominik is szerepel a Liverpool FC könyvében a valaha volt 100 legjobb játékos között
A Liverpool FC múlt héten jelentette meg azt a könyvet, amelyben az angol labdarúgóklub történetének 100 legjobb játékosa kapott helyet. Az életrajzokat tartalmazó kötetet két liverpooli újságíró, Glenn Price és Chris Shaw jegyzi.
A Liverpool FC most képeket is közölt, ahogy a játékosok forgatják a könyvet. A fotósorozatból nem hiányzik Szoboszlai Dominik sem, és a képekből kiderül, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya hányadik helyen szerepel a listán.
A sorrend az olvasók, korábbi játékosok, újságírók szavazatai alapján állt össze, mixelve a statisztikai adatokkal. Összesen 1.4 millióan voksoltak. Az első helyen Steven Gerrard végzett, őt követi Kenny Dalglish, Ian Rush, Mohamed Szalah és John Barnes.
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