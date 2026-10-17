Szoboszlai Dominik visszatért a Liverpool kezdőcsapatába

Több mint egy órával a Brentford elleni Premier League-mérkőzés előtt a Liverpool FC közzétette kezdőcsapatát, amelybe visszatért a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik.
Szoboszlai Dominik a szeptemberi és októberi válogatott mérkőzéseket követően izomfáradtság és túlterheltség miatt kihagyta együttese Manchester City elleni bajnokiját, valamint a Linz elleni Bajnokok Ligája-meccsét. Csütörtökön Andoni Iraola vezetőedző arról beszélt, nem kizárt, hogy Szoboszlai a Brentford ellen már visszatér a csapatba.
A 25 éves középpályás rögtön a kezdő tizenegybe tért vissza, idegenben bizonyíthat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
16.00: Brentford–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
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