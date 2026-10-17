Szoboszlai Dominik visszatért a Liverpool kezdőcsapatába

Szoboszlai Dominik a szeptemberi és októberi válogatott mérkőzéseket követően izomfáradtság és túlterheltség miatt kihagyta együttese Manchester City elleni bajnokiját, valamint a Linz elleni Bajnokok Ligája-meccsét. Csütörtökön Andoni Iraola vezetőedző arról beszélt, nem kizárt, hogy Szoboszlai a Brentford ellen már visszatér a csapatba.

A 25 éves középpályás rögtön a kezdő tizenegybe tért vissza, idegenben bizonyíthat.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

16.00: Brentford–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!