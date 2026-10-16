Gulácsi Péter újra edzésbe állt a Villarrealnál

A történtek után Gulácsi Péter kedden nem volt tagja a Bajnokok Ligája-mérkőzésre nevezett keretnek – a spanyolok otthon 3–1-re nyertek. A Mundo Deportivo sportnapilap internetes oldalának beszámolója alapján Inigo Pérez vezetőedző szerdára pihenőt adott játékosainak, akik csütörtökön kezdték el újra a munkát, immár a visszatérő Gulácsival közösen.

A lap kiemelte: a BL-meccsen a Villarreal kapujában jó teljesítményt nyújtott Luiz Júnior, akit Gulácsi az idény első szakaszában szorított ki a kezdőből, és kérdéses, hogy Pérez szombaton, az Elche elleni hazai bajnoki fellépésen melyiküknek ad játéklehetőséget.