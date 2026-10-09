Amerikai tulajdonosa két év után máris eladná az Evertont

Az amerikai TFG két évvel ezelőtt vásárolta meg – sajtóhírek szerint legalább 400 millió fontért – a nehéz helyzetben lévő, pénzügyi szabálytalanságok miatt pontlevonással sújtott klubot, ám, mint a közleményben fogalmaznak, eljött az idő megtenni a következő lépést.



A tulajdonos szerint az elmúlt két évben sikerült stabilizálni a klub anyagi helyzetét, befejeződött az új stadion építése is, minden adva van a további fejlődéshez, amelynek finanszírozásához felelős, gondos befektetőket keres. A TFG nem zárkózik el többségi tulajdonrész áruba bocsátásától sem, nincs kizárva a teljes kivonulása sem a klubból.



A közlemény szerint a TFG és a klub egyelőre ennyit kívánt hivatalosan nyilvánosságra hozni, a befektetőkeresés idején további információval nem szolgál.



A Premier League mostani idényében az Everton még veretlen, öt forduló során szerzett kilenc pontjával a hetedik helyen áll.



A liverpooli kékeké az egyik legrégibb angol futballklub (1878-ban alapították), a Futball-liga és a Premier League alapító tagja, 124 élvonalbeli idényével angol rekorder.



A BBC emlékeztet, hogy a cégtulajdonos Dan Friedkint a veje, Rishi Majithia képviseli a napi ügyvitelben a vezérigazgató Angus Kinnear mellett. Nem minden lépésük tetszik a drukkereknek: nemcsak az bőszítette fel a tábort, hogy nyáron eladták Betót a Fiorentinának, hanem az is, hogy kis híján átengedték a Nottinghamnek egyik legnagyobb tehetségüket, az U19-es válogatott középpályást, Harrison Armstrongot.





Club statement. — Everton (@Everton) October 9, 2026