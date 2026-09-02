Ismét megdöntötte nyári költekezési rekordját a Premier League

A költekezésben a Manchester City áll az élen 458 millió fonttal (hozzávetőlegesen 197 milliárd forint), ebből a kedden szerződtetett Enzo Fernándezért fizetendő összeg – sajtóértesülések szerint – 125 millió fontot (mintegy 53.5 milliárd forintot) tesz ki, amelynél többet egy labdarúgóért még nem adott senki Angliában.

Az argentin középpályás mellett a tízszeres bajnok az Evertontól átigazolta Iliman Ndiaye szenegáli szélsőt is, állítólag 65 millió fontért. A City bevásárlásának azonban itt még nincs vége, mivel 116 millió fontért leigazolta a középpályás Elliot Andersont is a Nottingham Foresttől.

A Chelsea sem fukarkodott a nyáron, összesen 349 millió fontot szánt a keret megerősítésére, amelyből az Európa-liga-győztes Aston Villától érkezett Morgan Rogers 117 millió fontot tesz ki. Ugyanakkor meghiúsult Lamine Camara átigazolása, amely – sajtóhírek szerint – 47.1 millió fontos üzlet lett volna, így a szenegáli középpályás a Monacónál maradt.

A tavaly a kiesés szélén táncoló Tottenham Hotspur is elköltött 303 millió fontot, amelynek egyharmadát a Sandro Tonali-üzlet tette ki. Az olasz védekező középpályás a Newcastle Unitedtől érkezett. Az erősítés egyelőre nem érződik a csapat játékán, mivel az idény eddigi két fordulóját követően a Spurs gólt sem szerezve, pont nélkül sereghajtó.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool beleegyezett, hogy 123 millió fontot fizet a Paris Saint-Germainnek a francia Bradley Barcoláért. A 23 éves szélsó a klub történetének második legdrágább igazolása lett a svéd Alexander Isak után.

Az Európa-liga-győztes Aston Villa 47 millió fontot utalt Ibrahim Mbaye játékjogáért, ugyancsak a PSG-nek. A szenegáli szélső a birminghami klub 11. igazolása volt a nyáron.

A Transfermarkt weboldal szerint a másodosztályból feljutott három klub, a Ipswich Town, a Coventry City és a Hull City összesen több mint 400 millió fontot költött, hogy felkészüljön az élvonalra.

Tavaly nyáron a liga húsz klubjának összesített költése először lépte át a hárommilliárd fontos határt, a mostani 3.46 milliárd pedig további növekedést jelez. Összehasonlításképpen: öt évvel korábban ez az összeg 1.13 milliárd font volt.

A Premier League történetének 11 legdrágább igazolása közül négyet – Elliot Anderson, Bradley Barcola, Enzo Fernández, Morgan Rogers – idén nyáron regisztrált a liga.