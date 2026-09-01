A PSG-ből igazolt tizennyolc éves szélsőt az Aston Villa – hivatalos

A Premier League-ben két forduló után a 19. helyen álló Aston Villához szerződött Ibrahim Mbaye, aki a francia bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germaint hagyta ott az angol csapat kedvéért – jelentették be a hírt a birminghamiek.

From Paris to Birmingham. The next chapter starts now. pic.twitter.com/v3TPMwxmrA — Aston Villa (@AstonVilla) September 1, 2026

A Villa honlapja kiemeli: Mbaye személyében ragyogó fiatal tehetséggel erősödött az Európa-liga címvédője, aki 18 éves korára kétszeres francia bajnoknak, kétszeres BL- és UEFA Szuperkupa-, valamint egyszeres Francia Kupa-győztesnek vallhatja magát, a nyári világbajnokságon pedig a torna történetének legfiatalabb afrikai játékosaként szerzett gólt a franciák elleni csoportmérkőzésen.

The fuse has been lit. pic.twitter.com/iMrlrT22Cq — Aston Villa (@AstonVilla) September 1, 2026

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

ASTON VILLA–ARSENAL 0–1 (0–0)

Birmingham, Villa Park. Vezette: Gillett (ausztrál)

ASTON VILLA: Szuzuki – Cash (Wan-Bissaka, 78.), Lindelöf, P. Torres, Maatsen – B. Kamara, Hemmings (Alysson, 71.) – McGinn, Barkley (Garnacho, 78.), Buendía – Jackson (T. Abraham, 71.). Menedzser: Unai Emery

ARSENAL: Raya – B. White, Mosquera (Konsa, 79.), Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly (Bruno Guimaraes, 71.), Rice (Zubimendi, 85.) – Saka, Ödegaard (Merino, 71.), Colisz (Eze, a szünetben) – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Saka (59.)