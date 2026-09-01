Nemzeti Sportrádió

A PSG-ből igazolt tizennyolc éves szélsőt az Aston Villa – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.09.01. 13:17
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Fotó: Aston Villa FC
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Ibrahim Mbaye Aston Villa Premier League
Angliába, az Aston Villához igazolt a Paris Saint-Germain 18 éves,19-szeres szenegáli válogatott védője, Ibrahim Mbaye – jelentette be hétfőn hivatalos fórumain az angol klub.

A Premier League-ben két forduló után a 19. helyen álló Aston Villához szerződött Ibrahim Mbaye, aki a francia bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germaint hagyta ott az angol csapat kedvéért – jelentették be a hírt a birminghamiek.

A Villa honlapja kiemeli: Mbaye személyében ragyogó fiatal tehetséggel erősödött az Európa-liga címvédője, aki 18 éves korára kétszeres francia bajnoknak, kétszeres BL- és UEFA Szuperkupa-, valamint egyszeres Francia Kupa-győztesnek vallhatja magát, a nyári világbajnokságon pedig a torna történetének legfiatalabb afrikai játékosaként szerzett gólt a franciák elleni csoportmérkőzésen.

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
ASTON VILLA–ARSENAL 0–1 (0–0)
Birmingham, Villa Park. Vezette: Gillett (ausztrál)
ASTON VILLA: Szuzuki – Cash (Wan-Bissaka, 78.), Lindelöf, P. Torres, Maatsen – B. Kamara, Hemmings (Alysson, 71.) – McGinn, Barkley (Garnacho, 78.), Buendía – Jackson (T. Abraham, 71.). Menedzser: Unai Emery
ARSENAL: Raya – B. White, Mosquera (Konsa, 79.), Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly (Bruno Guimaraes, 71.), Rice (Zubimendi, 85.) – Saka, Ödegaard (Merino, 71.), Colisz (Eze, a szünetben) – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Saka (59.)

 

 

 

Ibrahim Mbaye Aston Villa Premier League
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