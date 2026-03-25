Nemzeti Sportrádió

37-szeres török válogatottól reméli a megmenekülést az angol kiscsapat

K. Zs.K. Zs.
2026.03.25. 10:41
Colin Kazim-Richards autogramot oszt a Derby County játékosaként 2022-ben (Fotó: Getty Images)
Crawley Town Colin Kazim-Richards League Two
Colin Kazim-Richards lett az angol labdarúgó-bajnokság negyedosztályában (League Two) maradásért harcoló Crawley Town vezetőedzője.

A Kazim Kazim néven is futballozó Colin Kazim-Richards 2023-ban vonult vissza, az Arsenal akadémiáján kezdett edzősködni, és a mostani az első vezetőedzői megbízatása – egyelőre az idény végéig kapott szerződést a nyugat-sussex-i klubtól.

A Crawley Town 2024-ben feljutott a harmadosztályba, de a következő idényben kiesett, és most az a veszély fenyegeti, hogy a negyedik vonalból is kipottyan. A csapat január 31. óta nem nyert bajnokit (azóta öt vereség és öt döntetlen került a mérlegébe), a 24 csapatos mezőnyben a 21. helyen áll, és a vergődést megelégelve a hétvégén menesztették Scott Lindsey vezetőedzőt.

Kazim-Richards a Sheffield United csatáraként belekóstolt a Premier League-be, futballozott a Blackburn Roversben és a Derby Countyban is, de játékoskarrierje nagy részét Anglián kívül töltötte (Fenerbahce, Galatasaray, Bursaspor, Olympiakosz Pireusz, Feyenoord, Toulouse, Celtic), sőt megfordult a mexikói és a brazil bajnokságban is.

A leytoni születésű Kazim-Richards az angol futballban nőtt fel, de édesanyja révén jogosult volt a török válogatottságra is – 37 alkalommal pályára is lépett a félholdasoknál (2007–2015), ott volt a 2008-as Európa-bajnokságon az elődöntőig jutó csapatban.

A League Two idényéből még hét forduló van hátra, a 39 meccséből csupán hatot megnyerő Crawley legközelebb, szombaton a Gillinghamet fogadja. A bajnokság végén az utolsó és az utolsó előtti esik ki.

 

