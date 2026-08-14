Márton Richárd és Kós Hubert is egyéni csúccsal döntős 200 méter pillangón

Részletek hamarosan...

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Úszás

Női 50 m gyors, középdöntő

1. Sarah Sjöström (Svédország) 23.83

2. Milou van Wijk (Hollandia) 24.07

3. Katarzyna Wasick (Lengyelország) 24.07

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9. Senánszky Petra (Magyarország) 24.73 – nem jutott be a döntőbe

Férfi 200 m pillangó, középdöntő

1. Léon Marchand (Franciaország) 1:53.95

2. Márton Richárd (Magyarország) 1:54.47 – egyéni csúcs (régi: 01:54.54, 2023)

3. Alberto Razzetti (Olaszország) 1:54.67

4. Kós Hubert (Magyarország) 1:55.13 – egyéni csúcs (régi: 01:56.01, 2025)

Női 100 m pillangó, döntő

Európa-bajnok: Roos Vanotterdijk (Belgium) 56.08

2. Angelina Köhler (Németország) 56.39

3. Darja Klepikova (Oroszország) 56.76

Férfi 200 m gyors, döntő

Európa-bajnok: David Popovici (Románia) 1:44.15

2. Tomas Navikonis (Litvánia) 1:44.55

3. James Guy (Nagy-Britannia) 1:44.87

Női 200 m mell, döntő

Európa-bajnok: Jevgenyija Csikunova (Oroszország) 2:19.32 – Európa-bajnoki csúcs (régi: 2:19.84, Pedersen, 2014)

2. Evans Angharad (Nagy-Britannia) 2:21.21

3. Mona McSharry (Írország) 2:22.43

Férfi 50 m hát, döntő

Európa-bajnok: Miroslav Knedla (Csehország) 24.11

2. Kliment Kolesznyikov (Oroszország) 24.12

3. Pavel Szamuszenko (Oroszország) 24.14

AZ ESTI PROGRAM

18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport, 19.30) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: női 100 m pillangó, DÖNTŐ

18.36: férfi 200 m gyors, DÖNTŐ

18.43: női 200 m mell, DÖNTŐ

18.50: női 100 m hát, középdöntő

18.59: férfi 50 m mell, középdöntő

19.18: női 50 m gyors, középdöntő (Senánszky Petra)

19.25: férfi 200 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Márton Richárd)

19.35: női 200 m vegyes, középdöntő

19.51: férfi 50 m hát, DÖNTŐ

19.56: női 1500 m gyors, DÖNTŐ (Jackl Vivien)

20.16: 4x100 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ