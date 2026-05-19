PL: Bournemouth–Manchester City

2026.05.19. 20:20
Semenyo akcióban (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 37. fordulójában a 6. helyen álló Bournemouth a 2. helyezett Manchester Cityt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Manchester City 0–0 – ÉLŐ
Bournemouth, Dean Court, 20.30 (Tv: Spíler1). Vezeti: A. Taylor
Bournemouth: Petrovics – A. Smith, J. Hill, Senesi, Truffert – T. Adams, A. Scott – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson. Menedzser: Andoni Iraola
Man. City: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Rodri – Semenyo, Kovacic, Bernardo Silva, Doku – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

