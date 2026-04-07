Nemzeti Sportrádió

Bejelentette visszavonulását Aaron Ramsey

V. H. L.V. H. L.
2026.04.07. 14:41
Befejezte labdarúgó-pályafutását Aaron Ramsey (Fotó: Getty Images)
Aaron Ramsey Wales Arsenal Juventus Glasgow Rangers
Harmincöt évesen végleg abbahagyja futballt Aaron Ramsey, az Arsenal, a Juventus és Glasgow Rangers nyolcvanhatszoros walesi válogatott középpályása.

Aaron Ramsey visszavonul a labdarúgástól: ezt maga a játékos közölte közösségi felületein. Az Arsenallal három angol FA-kupát és három Angol Szuperkupát, a Juventus labdarúgójaként egy-egy bajnoki címet, Olasz Kupát és Olasz Szuperkupát, a Glasgow Rangersszel egy Skót FA-kupát begyűjtő középpályás 86 alkalommal viselte a walesi válogatott mezét, 2016-ban és 2021-ben a nemzeti csapattal, előbbi tornán egészen az elődöntőig menetelt a brit csapat.

„Nem volt könnyű döntés, de hosszas vívódás után bejelenthetem: úgy határoztam, visszavonulok a labdarúgástól. A walesi válogatottal szeretném kezdeni. Kiváltság volt ezt a mezt viselni, és annyi elképesztő pillanatot megélni benne. Mindez nem jöhetett volna létre a szövetségi kapitányok és az őket segítő stábok munkája nélkül. 

A Vörös Falnak (a walesi válogatott szurkolóinak – a szerk.) pedig az üzenem: jóban-rosszban velünk voltatok! Sikereink nélkülözhetetlen összetevőjeként ott voltatok a felemelő és a válságos pillanatokban. Mindent együtt éltünk meg, megtiszteltetés volt benneteket képviselni. Köszönöm.

Másodszor, köszönök mindent minden klubnak, ahol szerencsém volt játszani, minden edzőnek és a stábjaiknak, hogy lehetővé tették nekem, hogy valóra válsam az álmomat és a legmagasabb szinten futballozzak.

S óriási köszönet a feleségemnek, gyerekeimnek és az egész családomnak, azért, hogy végig velem voltatok, nélkületek mindez nem történehetett volna meg velem” – búcsúzott a klasszis.

 

