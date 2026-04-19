A Szeged sima győzelemmel szerezte meg a bronzérmet a kézilabda Magyar Kupában

Nehéz lehetett motivációt találni a szegedi kézilabdacsapatnak a szombati drámai elődöntője után vasárnapra. Michael Apelgren együttese hetespárbajban veszítette el a nagy rivális Veszprém elleni meccset, így a Tatabányától kikapó NEKÁ-val volt kénytelen a bronzéremért megküzdeni.

A Tisza-partiak svéd vezetőedzője több fiatal magyarnak is lehetőséget adott. Az egy nappal korábban is szépen helyt állt Fazekas Máté és a saját hetesét a párbajban bedobó Szilágyi Benjámin mellett Lukács Kornél és Kucsera Máté is pályára lépett, majd a második félidőben Radvánszki Attila is sok időt tölthetett a pályán.

A hosszú utat megtett szegedi rajongóknak nagyjából 15 percet kellett várni, amíg elkezdett kinyílni az olló a felek között. Gleb Kalarast és Jérémy Totót szinte egyszerre küldték ki két percre, így a NEKA rövid ideig látótávon belül tudott maradni. Aztán Bánhidi Bence és Jovica Nikolics góljaival csak megléptek 16–8-ra, a fiatalok közül Kucsera is betalált.

A túloldalon is lelkes és tehetséges fiatalok próbáltak méltó ellenfelei lenni a BL-ben nemsokára a címvédő Magdeburggal játszó riválisnak. Mészáros Máté néhány pillanat leforgása alatt előbb ziccerből, majd a saját hatosáról az üres kapuba is eredményes volt.

A tízgólos különbség először a 47. percben alakult ki, a csapatkapitány Bánhidi szerzett újabb gólt. A hajrára fordulva olyan szép mozdulatokat is láthattunk, mint amilyet Szepesi Zsombor bemutatott: a balszélső egy igencsak „kicentizett” indítást tudott lehúzni, majd bepörgette a labdát a hosszúba. A 20 éves Kardos Mártonra is érdemes lesz odafigyelni a jövőben, aki hétből héttel zárta a találkozót.

A Szeged 34–26-ra legyőzte a NEKA-t, így 2022 után ismét bronzérmes lett.

OTP Bank-Pick Szeged–NEKA 34–26 (16–9)

17.00: Mol Tatabánya KC–One Veszprém HC