Szuperliga: Topolya–Napredak

A Topolya az utolsó helyezett Napredakot fogadja a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) alsóházi rájátszásának első fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
SZUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
Topolya–Napredak 2–0 – ÉLŐ
Topolya, TSC Aréna. Vezeti: Mitics
Topolya: Szimics – V. Krsztics, Satara, Todoroszki – Szt. Jovanovics, A. Petrovics, Mezei, Urosevics – Sza. Jovanovics, B. Petrovics, Boszics. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics.
Napredak: Balevics – Bogdanovszki, Bukorac, L. Miladinovics, Miletics – F. Krsztics, M. Vulics – Bojat, Basztajics, Taszovszki – Majdevac. Vezetőedző: Zoran Risztics.
Gólszerző: Todoroszki (2.), B. Petrovics (15.)
Legfrissebb hírek
Fájó vereséggel zárta az alapszakaszt a Topolya
Minden más foci
2026.04.08. 18:54
Nem bírt hazai pályán a Radnicskivel a Topolya
Minden más foci
2026.03.22. 16:58
Ezek is érdekelhetik