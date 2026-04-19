Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Paks–Puskás Akadémia 1–0

Szuperliga: Topolya–Napredak

2026.04.19. 15:50
Sztefan Jovanovics a kezdőben kapott helyet (Fotó: Facebook, FK TSC)
Címkék
A Topolya az utolsó helyezett Napredakot fogadja a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) alsóházi rájátszásának első fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SZUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
Topolya–Napredak 2–0 – ÉLŐ
Topolya, TSC Aréna. Vezeti: Mitics
Topolya: Szimics – V. Krsztics, Satara, Todoroszki – Szt. Jovanovics, A. Petrovics, Mezei, Urosevics – Sza. Jovanovics, B. Petrovics, Boszics. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics.
Napredak: Balevics – Bogdanovszki, Bukorac, L. Miladinovics, Miletics – F. Krsztics, M. Vulics – Bojat, Basztajics, Taszovszki – Majdevac. Vezetőedző: Zoran Risztics.
Gólszerző: Todoroszki (2.), B. Petrovics (15.)

 

Legfrissebb hírek

