Női kézilabda BL: Odense–Győri Audi ETO

A női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a címvédő Győri Audi ETO KC az Odense vendége lesz. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról!

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! A GYŐR KERETE A MÉRKŐZÉSRE

Kapusok: Szemerey Zsófi, Hatadou Sako

Mezőnyjátékosok: Nathalie Hagman, Anna Lagerquist, Bruna de Paula, Kristine Breistöl, Tjasa Stanko, Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen, Veronica Kristiansen, Fodor Csenge, Ida Marie Dahl, Emilie Hovden, Bo van Wetering, Dione Housheer, Helena Elver

Vezetőedző: Per Johansson