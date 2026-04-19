Női kézilabda BL: Odense–Győri Audi ETO

A női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a címvédő Győri Audi ETO KC az Odense vendége lesz. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról!
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A GYŐR KERETE A MÉRKŐZÉSRE
Kapusok: Szemerey Zsófi, Hatadou Sako
Mezőnyjátékosok: Nathalie Hagman, Anna Lagerquist, Bruna de Paula, Kristine Breistöl, Tjasa Stanko, Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen, Veronica Kristiansen, Fodor Csenge, Ida Marie Dahl, Emilie Hovden, Bo van Wetering, Dione Housheer, Helena Elver
Vezetőedző: Per Johansson
