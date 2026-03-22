„Reméljük, hogy megértik…” – Marco Rossinak is szólhatott Arne Slot üzenete

ROCK PÉTER
2026.03.22. 09:20
Arne Slot szerint három év Premier League után Kerkez Milos pontosan tudja, mi a dolga (Fotó: Getty Images)
Mint beszámoltunk róla, a címvédő Liverpool szombaton 2–1-es vereséget szenvedett a Brighton & Hove Albiontól a Premier League 31. fordulójában. A „vörösök” gólját a magyar válogatott Kerkez Milos szerezte, akiről Arne Slot vezetőedző is beszélt a a mérkőzést követő sajtótájékoztatóján.
„Talán bevonzotta Lewis Dunk pontatlan fejesét, de erre nem én utasítottam őt. Sejtette, sőt tudta, mire számíthat, hiszen már három éve futballozik az angol bajnokságban. Egy olyan csapattal játszottunk, amely szeret hátulról építkezni, nem minden labdát vágnak előre” – mondta Kerkez Milos lesipuskás góljáról Arne Slot.

Slot a válogatott szünet előtt a szövetségi kapitányoknak is üzent, reméli, hogy nem zsigerelik ki játékosait a nemzeti csapatok – így mondanivalója akár Marco Rossinak is szólhatott Szoboszlai Dominikkal és Kerkezzel kapcsolatban.

„A játékosainknak nagy szükségük lenne a pihenésre. Reméljük, hogy a válogatottak edzői megértik: a Liverpoolnál sok játékos rengeteg percet töltött a pályán. Ez persze nem csak ránk igaz, de talán más kluboknál több lehetőség van rotálni, mint nálunk ebben az idényben. Bízunk benne, hogy a szövetségi kapitányok nem játszatják őket 180 percen át…”

A magyar válogatott március 28-án Szlovéniát, három nappal később pedig a görögöket fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (1–1)
Brighton, Amex Stadion. Vezette: D. England
Brighton: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Milner (Baleba, 76.), Gross – D. Gómez (Veltman, 90+2.), Hinshelwood (Ayari, 83.) , Minteh (Mitoma, 76.) – Welbeck (Rutter, 83). Vezetőedző: Fabian Hürzeler
Liverpool: Mamardasvili – Frimpong (Ngumoha, 63.), Konaté (Chiesa, 77.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 76.)– Gravenberch, A. Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Jones, 8.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Welbeck (14., 56.), ill. Kerkez (30.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United311510656–43+13 55 
4. Aston Villa30156940–37+3 51 
5. Liverpool311471050–42+8 49 
6. Chelsea31139953–38+15 48 
7. Brentford311371146–42+4 46 
8. Everton311371137–35+2 46 
9. Fulham311351343–44–1 44 
10. Brighton & Hove Albion3111101041–37+4 43 
11. Newcastle301261243–4342 
12. Bournemouth31915746–48–2 42 
13. Sunderland3010101030–35–5 40 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United317121237–48–11 33 
16. Tottenham30791440–47–7 30 
17. Nottingham Forest30781528–43–15 29 
18. West Ham30781536–55–19 29 
19. Burnley31481933–61–28 20 
20. Wolverhampton31382024–54–30 17 

 

