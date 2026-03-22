„Reméljük, hogy megértik…” – Marco Rossinak is szólhatott Arne Slot üzenete
Kerkez gólt szerzett, de a Liverpool kikapott a Brightontól
„Talán bevonzotta Lewis Dunk pontatlan fejesét, de erre nem én utasítottam őt. Sejtette, sőt tudta, mire számíthat, hiszen már három éve futballozik az angol bajnokságban. Egy olyan csapattal játszottunk, amely szeret hátulról építkezni, nem minden labdát vágnak előre” – mondta Kerkez Milos lesipuskás góljáról Arne Slot.
Slot a válogatott szünet előtt a szövetségi kapitányoknak is üzent, reméli, hogy nem zsigerelik ki játékosait a nemzeti csapatok – így mondanivalója akár Marco Rossinak is szólhatott Szoboszlai Dominikkal és Kerkezzel kapcsolatban.
„A játékosainknak nagy szükségük lenne a pihenésre. Reméljük, hogy a válogatottak edzői megértik: a Liverpoolnál sok játékos rengeteg percet töltött a pályán. Ez persze nem csak ránk igaz, de talán más kluboknál több lehetőség van rotálni, mint nálunk ebben az idényben. Bízunk benne, hogy a szövetségi kapitányok nem játszatják őket 180 percen át…”
A magyar válogatott március 28-án Szlovéniát, három nappal később pedig a görögöket fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (1–1)
Brighton, Amex Stadion. Vezette: D. England
Brighton: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Milner (Baleba, 76.), Gross – D. Gómez (Veltman, 90+2.), Hinshelwood (Ayari, 83.) , Minteh (Mitoma, 76.) – Welbeck (Rutter, 83). Vezetőedző: Fabian Hürzeler
Liverpool: Mamardasvili – Frimpong (Ngumoha, 63.), Konaté (Chiesa, 77.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 76.)– Gravenberch, A. Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Jones, 8.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Welbeck (14., 56.), ill. Kerkez (30.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|31
|15
|10
|6
|56–43
|+13
|55
|4. Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40–37
|+3
|51
|5. Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50–42
|+8
|49
|6. Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53–38
|+15
|48
|7. Brentford
|31
|13
|7
|11
|46–42
|+4
|46
|8. Everton
|31
|13
|7
|11
|37–35
|+2
|46
|9. Fulham
|31
|13
|5
|13
|43–44
|–1
|44
|10. Brighton & Hove Albion
|31
|11
|10
|10
|41–37
|+4
|43
|11. Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43–43
|0
|42
|12. Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46–48
|–2
|42
|13. Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30–35
|–5
|40
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|31
|7
|12
|12
|37–48
|–11
|33
|16. Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40–47
|–7
|30
|17. Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28–43
|–15
|29
|18. West Ham
|30
|7
|8
|15
|36–55
|–19
|29
|19. Burnley
|31
|4
|8
|19
|33–61
|–28
|20
|20. Wolverhampton
|31
|3
|8
|20
|24–54
|–30
|17