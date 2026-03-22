„Reméljük, hogy megértik…” – Marco Rossinak is szólhatott Arne Slot üzenete

„Talán bevonzotta Lewis Dunk pontatlan fejesét, de erre nem én utasítottam őt. Sejtette, sőt tudta, mire számíthat, hiszen már három éve futballozik az angol bajnokságban. Egy olyan csapattal játszottunk, amely szeret hátulról építkezni, nem minden labdát vágnak előre” – mondta Kerkez Milos lesipuskás góljáról Arne Slot.

Slot a válogatott szünet előtt a szövetségi kapitányoknak is üzent, reméli, hogy nem zsigerelik ki játékosait a nemzeti csapatok – így mondanivalója akár Marco Rossinak is szólhatott Szoboszlai Dominikkal és Kerkezzel kapcsolatban.

„A játékosainknak nagy szükségük lenne a pihenésre. Reméljük, hogy a válogatottak edzői megértik: a Liverpoolnál sok játékos rengeteg percet töltött a pályán. Ez persze nem csak ránk igaz, de talán más kluboknál több lehetőség van rotálni, mint nálunk ebben az idényben. Bízunk benne, hogy a szövetségi kapitányok nem játszatják őket 180 percen át…”

A magyar válogatott március 28-án Szlovéniát, három nappal később pedig a görögöket fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (1–1)

Brighton, Amex Stadion. Vezette: D. England

Brighton: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Milner (Baleba, 76.), Gross – D. Gómez (Veltman, 90+2.), Hinshelwood (Ayari, 83.) , Minteh (Mitoma, 76.) – Welbeck (Rutter, 83). Vezetőedző: Fabian Hürzeler

Liverpool: Mamardasvili – Frimpong (Ngumoha, 63.), Konaté (Chiesa, 77.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 76.)– Gravenberch, A. Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Jones, 8.). Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: Welbeck (14., 56.), ill. Kerkez (30.)